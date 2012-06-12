Анонс на 13 июня

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием первого вице-премьера Валерия Хорошковского, министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника, министра внутренних дел Виталия Захарченка.

* Круглый стол на тему: «Экономизация внешней политики Украины: возможности на новых рынках». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Игорь Николайко, директор Департамента экономического сотрудничества МИД Украины; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова, Валерий Гладкий, ген.директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий »(БЭСТ) Морган Уильямс, президент Американско-украинского делового совета (USUBC), Кость Бондаренко, председатель правления Института украинской политики.

* Круглый стол на тему: «Закон о языке: как повлиял на расстановку политических сил». Участники: Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента"; Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании “Berta communications”; Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического планирования «Гардарика»; Владимир Скачко, главный редактор газеты «Киевский телеграф».

* Пресс-конференция на тему: «Перспективы реформирования Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины». В мероприятии примет участие новоназначенный председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Владимир Горжеев.

* 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Расходы при продаже личного имущества подорожали втрое». Буквально за последние месяцы в Украине произошла монополизация рынка оценочных услуг, из-за чего увеличена стоимость сделок по отчуждению имущества граждан Украины, изменен размер сборов и платежей при совершении сделок. Представители «Открытого Клуба Независимых Оценщиков» («ОКНО»), Организации Украинское Общество Оценщиков («УОО») расскажут об изменениях в сфере оценки имущества и налогообложения для жителей Украины при отчуждении недвижимого и движимого имущества. Будет предоставлена информация об изменениях в Законодательстве Украины и возникших в связи с ними проблемах и возможных путях их решения. Анализ ситуации представят оценщики с более чем 15-ти летним стажем, юристы и общественные деятели (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 050 698-93-97, 044 362-20-30.

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