ТОП-10 (12 июня)

Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в первом квартале до 2%

Азаров за ужесточение санкций против строителей, "тормозящих" программу "Доступное жилье"

ЭАГ рекомендует снизить цены на бензин на 70 коп., на дизтопливо - на 60 коп.

Moody's снизил рейтинг банка «Форум»

Украина намерена привлечь малайзийскую «Петронас» к разработке шельфа

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло на 13,5%

Украина планирует удвоить добычу газа до 2030 года

Активы украинских банков в мае выросли до 1,082 трлн грн

НКРЭ отозвала проект постановления о новой классификации потребителей электроэнергии

Минфин во вторник увеличил продажу ОВГЗ на аукционе до 1,035 млрд грн

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Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в первом квартале до 2%

Государственная служба статистики улучшила оценку роста валового внутреннего продукта Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%, говорится в сообщении Госстата.

При этом отмечается, что с учетом сезонного фактора ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад на уровне 0,2%.

Таким образом, в I квартале 2012 года рост ВВП Украины замедлился как против показателя I квартала 2011 года (5,4%), так и по сравнению и показателем IV квартала 2011 года (4,7%).

Также сообщается, что номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 1,8% против роста на 5,4% в I квартале 2011 года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Азаров за ужесточение санкций против строителей, "тормозящих" программу "Доступное жилье"

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым ужесточить санкции в отношении строительных организаций, установленные за задержку реализации программы по предоставлению доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе посещения компании «Киевгострой».

Он отметил, что правительство будет тщательно контролировать выполнение данной программы.

«Очень важно, чтобы эта программа работала как часы. Люди подписали договор, и мы будем жестко контролировать выполнение этого договора. Там предусмотрены санкции к строительной организации за задержки. Маленькие, я считаю, санкции. Надо посмотреть, чтобы они были более внушительными, чтобы строительная организация рублем отвечала за свою деятельность. Но, с другой стороны, мы должны строительным организациям и очень сильно помочь», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что помощь со стороны правительства строительным организациям может выражаться в предоставлении строительных площадок, коммуникационных сетей и инфраструктуры.

«Это уже наша обязанность. Я ставлю задачу, чтобы все программы по доступному жилью работали с очень серьезной поддержкой государства в плане развития инфраструктуры. Таким образом, на первом этапе мы сможем реализовать ту скромную задачу, которую перед собой поставили (на 2012 год - УНИАН). Но уже в следующие годы увеличить объем строительства по этой программе в разы», - сказал Н.Азаров.

Он высказал уверенность, что эта программа будет развиваться, несмотря на существующие сложности и проблемы.

Напомним, согласно программе удешевленной ипотеки (под 3%), нормативная стоимость 1 кв. м жилья для Киева составляет 7 тыс. грн, Киевской области, областных центров, Севастополя и Симферополя - 5 тыс. грн, для других населенных пунктов - до 4 тыс. грн. Для населенных пунктов, расположенных в 15-километровой зоне от Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья может быть увеличена на 10%.

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ЭАГ рекомендует снизить цены на бензин на 70 коп., на дизтопливо - на 60 коп.

Учитывая тенденции к снижению цен на европейских биржах и высокую долю импортных нефтепродуктов на отечественном рынке, снижение цен на нефтепродукты на украинском рынке должно быть более стремительным и динамичным, чем сейчас.

Об этом УНИАН сообщили в секретариате Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины.

По данным ЭАГ, с начала мая средние европейские котировки бензина А-95 снизились на 14,9%, дизельного топлива - на 11%.

Однако, по сравнению с европейским рынком, на украинском рынке снижение цен происходило медленно и непропорционально европейским тенденциям. В результате украинские средние цены на нефтепродукты снизились незначительно: на бензин А-95 - на 1,5%, на дизельное топливо - на 4,4%, отметили в ЭАГ.

При этом май для участников рынка был довольно прибыльным, средняя расчетная маржа составила 222 долл./т. А с начала июня средняя расчетная маржа составляет 284 долл./т.

Учитывая мировые тенденции к снижению цен на нефтепродукты и наличие достаточных запасов топлива на отечественном рынке, секретариат ЭАГ рекомендует участникам рынка снизить цены на бензин на 70 копеек за литр, а на дизельное топливо - на 60 копеек за литр.

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Moody's снизил рейтинг банка «Форум»

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Форум» (Киев) в национальной валюте с «В1» до «В2», прогноз рейтинга «негативный», говорится в сообщении агентства.

Согласно предоставленной информации, рейтинг снижен, среди прочего, в связи с тем, что Moody's ожидает снижения важности для материнского Commerzbank операций в Украине.

Также понижен рейтинг по национальной шкале с уровня Aa3.ua до A3.ua без конкретной перспективы.

Без изменений остались долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «Банка Форум» в иностранной валюте, депозитный рейтинг на уровне «B3», с «негативным» прогнозом, рейтинг финансовой устойчивости на уровне «Е+».

Как сообщал УНИАН, 7 июня председатель наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский заявил, что «Смарт-Холдинг» ведет переговоры с немецким Commerzbank о покупке мажоритарного пакета акций банка «Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля составили 10,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,12 млрд грн, обязательства - 8,72 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал – 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» в I квартале т.г. получил 1,3 млн грн прибыли против 297,6 млн грн убытка годом ранее.

Немецкий Commerzbank владеет 96,0635% акций банка «Форум».

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Украина намерена привлечь малайзийскую «Петронас» к разработке шельфа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приняла участие в 25-й Международной газовой конференции World Gas Conference 2012 и выставке, которые проходили с 4 по 8 июня в г.Куала-Лумпур (Малайзия).

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в сообщении, во время работы Конференции делегация Компании провела ряд встреч с ведущими газовыми компаниями, в частности с малайзийской национальной нефтегазовой компанией «Петронас», а также такими мировыми лидерами как ExxonMobil и Gaz de France.

Заместитель председателя правления компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун, возглавлявший украинскую делегацию, отметил, что компания системно отрабатывает все возможные варианты сотрудничества с международными лидерами отрасли с целью привлечения в Украину передовых технологий и опыта. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с компанией«Петронас» по разработке глубоководной части украинского шельфа и готовы подписать с ней меморандум о сотрудничестве», - сказал В.Чупрун.

Справка УНИАН. Начиная с 1931 года Международный газовый союз каждые три года проводит Международную газовую конференцию. За это время Конференция и выставка стали важнейшим международным событием в газовом секторе. Следующая газовая конференция состоится 1-5 июня 2015 года в г. Париж (Франция).

В 25-й Международной газовой конференции приняли участие более 4500 представителей нефтегазовых государственных и частных компаний из 86 стран мира, а на выставке представили свои стенды более 2000 компаний.

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Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло на 13,5%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2012 года составило 4,38 млрд долл., что на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (3,68 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-апреле 2012 г. экспорт товаров из Украины составил 21,96 млрд долл., импорт – 26,34 млрд долл. По сравнению с январем-апрелем 2011 года экспорт увеличился на 4,8%, импорт – на 6,2%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-апреле 2011 года – 0,84).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 199 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 29,4% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 12,8%, продукты растительного происхождения — 12%, механические и электрические машины – 9,7%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,6%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,2%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,8% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-апрелем 2011 года, увеличилась доля зерновых культур – с 3,3% до 9,4%, механических машин – с 5% до 5,3%, изделий из черных металлов – с 4,6% до 5%, электрических машин – с 4,2% до 4,4%.

Вместе с тем уменьшилась доля черных металлов – с 29,2% до 24,4%, топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,4% до 6,9%, руд, шлаков и золы – с 5,4% до 5,1%, продуктов неорганической химии – с 2,5% до 2,3%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 7,3% до 8,6%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 6% до 7,7%, электрических машин – с 5,2% до 6,5%. Сократилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 38% до 33,2%, пластмасс, полимерных материалов – с 4% до 3,6%, черных металлов – с 3,2% до 2,9%.

В апреле 2012 года экспорт товаров уменьшился по сравнению с мартом 2012 года на 1,3% и составил 5,8 млрд долл., импорт увеличился на 4,8% и составил 7,26 млрд долл. Отрицательное сальдо в апреле 2012 г. составило 1,46 млрд долл. (за март 2012 г. также отрицательное — 1,06 млрд долл.)

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.

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Украина планирует удвоить добычу газа до 2030 года

До 2030 года, согласно проекту Обновления Энергетической стратегии Украины на период до 2030 г., совокупная добыча газа в стране будет составлять по пессимистическому и оптимистическому прогнозам - от 30 млрд куб. м до 47 млрд куб. м соответственно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, прогноз добычи газа в период с 2010 до 2020 г. предусматривает умеренный ежегодный рост объемов добычи.

С 2020 по 2030 год объем добычи газа в Украине в значительной мере будет зависеть от развития добычи нетрадиционного газа.

При этом наиболее вероятными в первоочередном развитии будут газ плотных пород и газ глубоководного шельфа.

В базовом сценарии ожидается, что Украина до 2030 г. сможет обеспечить около 90% внутреннего спроса на газ за счет собственной добычи.

В Миэнергоугля отмечают, что согласно выводам Специального исследования «Природный газ и энергетическое будущее Украины» ведущей консалтинговой компании в отрасли энергетики IHS CERA, геологический потенциал Украины позволяет добывать значительно больше объемов природного газа, чем сейчас, а в результате внедрения соответствующих мероприятий Украина сможет полностью обеспечить себя собственным природным газом.

Эксперты IHS CERA презентовали модель добычи газа в Украине до 2035 г. по сценарию, в котором современные технологии применяются постепенно, но всесторонне. Согласно выводам экспертов, в случае обеспечения достаточных инвестиций в добычу газа, до 2035 года Украина сможет добывать 60-70 и больше млрд кубометров газа в год.

Напомним, что на сегодняшний день Украина добывает порядка 20 млрд кубометров традиционного природного газа и ведет работу по добыче газа на шельфе Черного моря, газа плотных пород и метана из угольных пластов.

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Активы украинских банков в мае выросли до 1,082 трлн грн

Активы украинских банков в мае 2012 г. выросли на 0,04%, с начала т.г. - увеличились на 2,2%, - до 1 082,2 млрд грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, общие активы в прошлом месяце сократились на 0,3% - до 1 229,9 млрд грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 66,7%, вложения в ценные бумаги - 8,1%, корреспондентские счета в других банках - 6%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,6%.

Обязательства банков в прошлом месяце сократились на 0,03% - до 921,5 млрд грн, из которых средства физлиц составили 332,4 млрд грн, или 36,1%, средства субъектов хозяйствования - 170 млрд грн, или 18,4%, межбанковские кредиты и депозиты - 161,8 млрд грн, или 17,6%.

Капитал банков в мае увеличился на 0,4% - до 160,7 млрд грн, и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 0,17% - до 175,6 млрд грн.

По состоянию на 1 июня 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.

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НКРЭ отозвала проект постановления о новой классификации потребителей электроэнергии

Национальная комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики (НКРЭ) отозвала проект постановления «О внесении изменений в порядок определения классов потребителей электрической энергии, дифференцированных по степени напряжения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ.

Федерация работодателей Украины (ФРУ), выступавшая против введения новых критериев оценки классов потребителей электроэнергии, позитивно оценила данное решение НКРЭ. Об этом говорится в пресс-релизе ФРУ, переданном УНИАН. “Надеемся, этот факт является признанием того, что вопросы к постановлению были не только у предприятий, но и у Национальной комиссии. Надеемся, что НКРЭ доработает этот документ, учтя все важные для предприятий предложения и замечания, которые были изложены Федерацией работодателей ранее”, - цитирует пресс-служба ФРУ слова заместителя председателя Федерации Дмитрия Олийника.

Д.Олийник также напомнил, что в случае вступления в силу постановления, которое должно было произойти 1 июня текущего года, большинство предприятий Украины были бы переведены из первого класса энергопотребления во второй. “Это привело бы к значительному росту тарифов на электроэнергию. Как следствие - вымывание оборотных средств, удорожание промышленной продукции, а некоторые из предприятий были бы вынуждены остановиться”, - отметил зампредседателя ФРУ.

Как сообщал УНИАН, 29 мая НКРЭ приняла решение создать рабочую группу для доработки своего постановления «О внесении изменений в порядок определения классов потребителей электрической энергии, дифференцированных по степени напряжения». Об этом в ходе круглого стола, проходившего в НКРЭ по инициативе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), заявил член Комиссии Юрий Андрейчук.

На круглом столе в НКРЭ представители ряда украинских предприятий выступили с критикой проекта постановления о классах потребителей электроэнергии, принятие которого, по их мнению, вело к необоснованному подорожанию электроэнергии.

Справка УНИАН. 12 апреля этого года НКРЭ опубликовала проект постановления «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения». Исходя из новых критериев, перестанет относиться к потребителям 1-го класса и перейдет к потребителям 2-го класса ряд крупных украинских предприятий. По мнению экспертов, в результате тариф на электроэнергию для этих предприятий увеличится почти на 30%.

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Минфин во вторник увеличил продажу ОВГЗ на аукционе до 1,035 млрд грн

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе по первичному размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по сравнению с предыдущим, который состоялся 7 июня, увеличил сумму привлечения в госбюджет на 435 млн грн - до 1,035 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В результате аукциона были удовлетворены две заявки на приобретение семилетних ОВГЗ с погашением в апреле 2019 года на общую сумму 1,016 млрд грн. При этом, была снижена средневзвешенная доходность этих бумаг с 14,13% до 14,07%.

ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте было продано на 2,509 млн долл. с средневзвешенной доходностью 9,3%.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

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