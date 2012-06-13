Сборные Польши и России сыграли вничью

Сборные Польши и Российской Федерации сыграли со счетом 1:1 в матче на Национальном стадионе в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, первый гол на 37 минуте матча забил 17 номер российской сборной Алан Дзагоев после навеса со штрафного.

Россияне удерживали преимущество до 57 минуты второго тайма, когда 16 номер польской сборной Якуб Блащиковски сравнял счет.

На протяжении игры команды играли практически на равных и имели одинаковое количество опасных голевых моментов.

Матч между Польской и Российской сборными на Национальном стадионе, который является самой большой футбольной ареной в Польше, посмотрели почти 56 тысяч зрителей.

По данным польских организаторов Евро-2012, на матч билеты купили около 10 тысяч россиян.