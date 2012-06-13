Пробелы, препятствующие доступу к информации о судебных решениях, устранены - закон

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О доступе к судебным решениям» относительно устранения пробелов, препятствующих доступу к информации о судебных решениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят ВР 17 мая. Законом дополнена статья 7 закона “О доступе к судебным решениям” положением, в соответствии с которым в текстах судебных решений, которые обнародовались на официальном веб-портале судебной власти (в Едином государственном реестре судебных решений) или официально публикуются, могут содержаться сведения об именах сторон по делу, которое рассматривалось международной судебным или другим международным учреждением, на решение которого содержится ссылка в тексте судебного решения.

В пояснительной записке к данному закону отмечалось, что под международными судебными учреждениями и другими международными учреждениями понимаются любые институты, которые рассматривают правовые споры между частно-правовыми субъектами (например, международные учреждения коммерческого арбитража), между государствами (например, Международный суд ООН) и жалобы лиц против государства (например, Европейский суд по правам человека). К этой категории относится также Международный уголовный суд, а также органы международных организаций, которые не являются судебными учреждениями (например, Комитет ООН по правам человека). В документе сказано, что такое широчайший охват является важным, поскольку позволяет распространить разрешение раскрытия имен сторон на решения всех важных международных институтов, практика которых может быть полезна для применения при рассмотрении судебных дел в Украине.