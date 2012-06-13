ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Инвестфонды теряют клиентов» пишет: паевые инвестиционные фонды продолжают терять средства физлиц. А ведь украинский фондовый рынок уже практически на дне, и инвестиция в ПИФ в правильный момент сулит неплохую прибыль…

http://delo.ua/finance/investfondy-terjajut-klientov-179285/

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Также «Дело» в публикации «Гарантии по банковским вкладам повысят» пишет: Фонд гарантирования вкладов физических лиц может увеличить сумму гарантии по депозитам…

http://delo.ua/finance/garantii-po-bankovskim-vkladam-povysjat-179246/

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«Дело» в публикации «Кабмин выделил 1,6 млн. грн. для Качановской колонии» пишет: правительство постановило выделить 1,6 млн гривен на закупку медицинской марли для медицинской части Качановской исправительной колонии №54 (Харьков)…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-vydelil-16-mln-grn-dlja-kachanovskoj-kolonii-179287/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Виктор Янукович выступил с декларацией», в котором пишет: Президент подписал закон, который существенно расширяет список чиновников, обязанных обнародовать декларацию о доходах. Общественные активисты опасаются, что реализовать закон на практике будет сложно. Госслужащие могут отказываться выполнять его, ссылаясь на решение Конституционного суда о защите частной жизни членов своей семьи - народные депутаты уже сегодня используют эту законодательную неоднозначность в общении со СМИ…

http://www.kommersant.ua/doc/1957283

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Минэнерго завелось на бензине», в котором пишет: на топливном рынке сложилась парадоксальная ситуация. В Минэнерго заявляют, что автомобильное топливо дешевеет недостаточно быстро. По расчетам министерства, исходя из нынешних котировок нефтепродуктов на зарубежных рынках, цены должны снизиться еще на 50-70 коп. за литр. Однако нефтетрейдеры заявляют, что топливо, наоборот, подорожает из-за вступления в силу новых ставок акцизного сбора, благодаря которым в Мининфраструктуры планируют привлечь средства для ремонта дорог…

http://www.kommersant.ua/doc/1957352

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Газета «Сегодня» в публикации «Прогнозы по ипотеке: до конца года удешевления не будет» пишет: подавляющее большинство банков сейчас перешло на так называемую "плавающую" ставку, привязанную к стоимости депозитов…

http://www.segodnya.ua/news/14392683.html

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Также «Сегодня» в публикации «Лекарства, автомобили и электроника могут подорожать из-за мусора» пишет: Минэкологии заставит производителей платить за утилизацию товаров…

http://www.segodnya.ua/news/14393091.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Едем на Евро: пассажир - не персик, в пути не испортится...» пишет: старт Евро-2012 в Украине, запуск "модных" скоростных электропоездов при кардинальном изменении графика движения, обновление парков авиаперевозчиков, неблагоприятные погодные условия, отпуска... Все вместе эти факторы крепко "ударили" по пассажиру...

http://economics.unian.net/rus/detail/130416

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газпром» обвинили в нарушении акционерного соглашения» пишет: совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов обратился в Лондонский международный арбитражный суд. Он обвиняет «Газпром» в нарушении акционерного соглашения…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1843092/pravosudie_dlya_gazproma

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Также «Ведомости» в публикации «Минфин переводит страну на безналичные» пишут: Минфин РФ официально предложил ограничить с 2014 г. наличные расчеты граждан суммой в 600 000 руб. Такой шаг может привести к росту стоимости жилья на вторичном рынке…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1843086/bolshe_600000_rub_ne_platit

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Издание «Известия» в публикации «Программы Дальнего Востока и Северного Кавказа приостановлены» пишет: Минфин и Минэкономразвития разошлись во взглядах на развитие России…

http://izvestia.ru/news/527157

(УНИАН)