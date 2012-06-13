Курс НБУ на 13.06.12

Официальный курс НБУ на 13.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 12 июня – 799.2500) 100 EUR – 998.4231 (на 12 июня – 1002.5792) 10 RUR – 2.4527 (на 12 июня – 2.4527)

Официальный курс НБУ на 13.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 12 июня – 799.2500) 100 EUR – 998.4231 (на 12 июня – 1002.5792) 10 RUR – 2.4527 (на 12 июня – 2.4527) Учетные курсы банковских металлов на 13.06.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 127020.81 (на 12 июня – 127320.53) 961 XAG 10 Серебро – 2281.06 (на 12 июня – 2288.25) 962 XPT 10 Платина – 114532.53 (на 12 июня – 115411.70) 964 XPD 10 Палладий – 49313.73 (на 12 июня – 49793.28)

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