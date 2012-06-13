Курс НБУ на 13.06.12
10:38, 13 июня 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 13.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 12 июня – 799.2500) 100 EUR – 998.4231 (на 12 июня – 1002.5792) 10 RUR – 2.4527 (на 12 июня – 2.4527)
Официальный курс НБУ на 13.06.12
100 USD США – 799.2500 (на 12 июня – 799.2500)
100 EUR – 998.4231 (на 12 июня – 1002.5792)
10 RUR – 2.4527 (на 12 июня – 2.4527)
Учетные курсы банковских металлов на 13.06.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 127020.81 (на 12 июня – 127320.53)
961 XAG 10 Серебро – 2281.06 (на 12 июня – 2288.25)
962 XPT 10 Платина – 114532.53 (на 12 июня – 115411.70)
964 XPD 10 Палладий – 49313.73 (на 12 июня – 49793.28)
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