Янукович подписал закон об учете предпринимателей

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно взятия на учет юридических лиц и физических лиц - предпринимателей".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законодательным актом дополнены законы "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" и "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" положениями о взаимном обмене информацией между Единым государственным реестром юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и ведомственными реестрами органов статистики, налоговых органов и Пенсионного фонда Украины о взятии на учет и снятии с учета юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и об отображении его в выписке из Единого государственного реестра, что позволит использовать эту выписку как официальное подтверждение пребывания юридических лиц и физических лиц - предпринимателей на учете в органах статистики, налоговых органах и Пенсионном фонде Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 24 мая.