Анонс на 14 июня

* Конституционный Суд Украины обнародует принятое 12 июня решение по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Налогового кодекса Украины.

* Состоится встреча председателя ГНС в г. Киеве Ирины Носачевой с представителями малого и среднего бизнеса. Тема встречи: «От фискальной к сервисной службе». В обсуждении примут участие представители предпринимательских кругов Киева.

* Состоится дискуссия на тему: «Доступное и комфортное жилье: как работают механизмы снижения ставок по кредитам на приобретение и ремонт жилья?». Приглашены: Юрий Колобов, министр финансов Украины; Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Александр Дубихвист, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ; Андре Куусвек, директор ЕБРР в Украине; Гжегош Гайда, руководитель проекта IFC «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины»; Сергей Волков, председатель правления Агентства по рефинансированию жилищных кредитов и др.

* Пресс-конференция на тему: «Использование энергии ветра в Украине: возможности и перспективы», посвященная Всемирному Дню ветра. Участники: председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков; бывший руководитель проекта строительства Очаковской ВЭС Александр Щербатюк, член правления Украинской ветроэнергетической ассоциации, департамент малой ветроэнергетики, Николай Савчук.

* Пресс-конференция: "Обманутые вкладчики – результат беззакония в финансово-банковской системе?". Участники: Петр Петриченко, председатель Общественной Палаты Украины, ген.секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины; Юлия Копнинская-Петриченко, председатель Юридической коллегии Всеукраинского конгресса профсоюзов; Вячеслав Христич, эксперт финансового рынка, глава Общественной Палаты г.Киева.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Скандал вокруг реконструкции Гостиного двора (Контрактовая площадь, Киев). Что на самом деле происходит?". Главный архитектор реконструкции проекта Андрей Миргородский расскажет подробности о событиях вокруг реконструкции. Среди рассматриваемых вопросов: необходимость реконструкции Гостиного двора, использование территории после реконструкции, история Гостиного двора. В пресс-конференции также примут участие: Сергей Целовальник, главный архитектор г.Киева и Михаил Кучук, зам.главы КГГА (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 096-202-34-00. PressSecr@i.ua до 13 июня.

* Пресс-конференция на тему: «Как украинцам бороться с вредителями ради хорошего урожая плодовых, зерновых и картофеля?». Участники: зав.лабораторией защиты растений Института садоводства УААН Федор Каленич и начальник отдела прогнозирования и фитосанитарной диагностики Главной государственной инспекции защиты растений Оксана Орлова.

* Пресс-конференция, посвященная проведению в Украине 64-го Всемирного газетного конгресса, 19-го Всемирного форума редакторов и Info Services Expo 2012. Участники: глава государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Александр Курдинович; президент группы компаний United Media Holding (UMH Group) Борис Ложкин; ген.директор Украинской ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП) Алексей Погорелов.

* Пресс-конференция на тему: "Киев туристический", на которой начальник ГУ коммунального хозяйства Дмитрий Новицкий и начальник ГУ по вопросам подготовки Евро-2012 в Киеве Татьяна Слишик расскажут о туристических возможностях Киева в режиме Евро-2012.

* Пресс-конференция на тему: "Цены на урожай 2012 года. Новый инструмент Чикагской биржи". Участники: Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Морган Уильямс, президент Американо-украинского делового совета, Иван Мирошниченко, ген.директор ООО "Noble Resources Ukraine", Аграрий года 2012.

* Круглый стол на тему: «Проблемы внедрения электронного правительства и развития электронного бизнеса в Украине». Организаторы: Национальная академия наук Украины, Институт кибернетики имени В.М. Глушкова. Участники: директор Института кибернетики им. В.М. Глушкова, академик НАН Украины Иван Сергиенко, представители Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства юстиции Украины, Госархивслужбы, Ассоциации адвокатов Украины, Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи связи и информатизации и других ведомств.

* Состоится Интернет-конференция Анатолия Близнюка, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины на тему: "Реализация социальной инициативы Президента по удешевлению ипотечных кредитов". Вопросы: оценка начала реализации ипотечной программы; как получить льготный кредит; влияние госпрограммы на строительную отрасль.

* Председатель ГНС Украины Александр Клименко в рамках рабочей поездки в Одесскую область встретится с представителями бизнеса Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей. Перед началом встречи председатель ГНСУ Александр Клименко проведет брифинг для представителей СМИ.

* При участии руководства города состоится заседание конкурсной комиссии, которая определит лучшее предложение внешнего вида главной новогодней елки на Майдане Незалежности в Киеве «Елка-2013». По инициативе председателя КГГА Александра Попова внешний вид главной новогодней елки на Майдане Незалежности будет избран вместе с киевлянами.

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