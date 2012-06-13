ТОП-10 (13 июня)

Правительство не видит оснований для пересмотра макропоказателей

Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества — Янукович

Украина надеется продлить программу сотрудничества с МВФ на 2013 год

ВБ сохранил прогноз двухкратного замедления роста ВВП Украины

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты в мае выросло в два раза

Украина 8 июля ожидает инспекцию Россельхознадзора

Янукович ветировал закон о регистрации места пребывания лиц в Украине

Украина направила России список лабораторий для проверки сыра

Президент вернул Министерству инфраструктуры контроль над почтовой связью

Россия усиливает уголовную ответственность за нарушение миграционных правил

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Правительство не видит оснований для пересмотра макропоказателей

Правительство не видит оснований для пересмотра макропоказателей по итогам первого полугодия 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский заявил на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН.

«Что касается макропоказателей, то сегодня по первому полугодию мы не видим необходимости их пересматривать», – сказал В.Хорошковский.

При этом он отметил, что правительство тщательным образом следит за развитием ситуацией на мировых рынках.

«Если ситуация будет меняться, а вы видите, что на рынках она очень динамично сегодня меняется, в том числе в результате кризисных явлений в Европейском Союзе, мы будем очень тщательно контролировать ход событий и, конечно, реагировать соответствующим образом. Сегодня правительство работает над тем, чтобы иметь несколько сценариев развития и быть готовым к любым факторам, которые могут создать определенную экономическую напряженность», - сказал В.Хорошковский. При этом он высказал надежду, что Украина сможет достичь ожидаемых макропоказателей по итогу года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

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Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества — Янукович

Украинские власти ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества, финансирование по которой может начаться в 2013 году, сообщил в интервью агентству Bloomberg Президент Украины Виктор Янукович.

«Мы ведем переговоры с МВФ, - сказал Президент. – Мы не исключаем финансирования, начиная со следующего года».

В.Янукович при этом отметил, что программа с МВФ является «барометром», который показывает «где в Украине есть проблемы, а где все хорошо».

Действующая программа stand-by для Украины, одобренная ключевым кредитором страны МВФ в июле 2010 года на сумму около 15,5 млрд долл., завершается в конце текущего года.

Как сообщало ранее агентство УНИАН, сразу после одобрения этой программы Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

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Украина надеется продлить программу сотрудничества с МВФ на 2013 год

Украина надеется на продление действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом, которая завершается в конце 2012 года, на следующий – 2013 год.

Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский, отвечая на вопрос УНИАН, рассматривается ли вопрос о продлении действия программы на 2013 год.

«Абсолютно справедливо, скорее всего, программа будет продолжена», - сказал он.

Напомним, действующая программа stand-by для Украины, одобренная ключевым кредитором страны МВФ в июле 2010 года на сумму около 15,5 млрд долл., завершается в конце текущего года.

Президент Украины Виктор Янукович в интервью агентству Bloomberg сообщил, что украинские власти ведут переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества, финансирование по которой может начаться в 2013 году.

Справка УНИАН. Сразу после одобрения действующей программы stand-by Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая т.г. провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

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ВБ сохранил прогноз двухкратного замедления роста ВВП Украины

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз двухкратного замедления темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2012 года до 2,5% с 5,2% в 2011 году.

Об этом говорится в июньском докладе банка "Глобальные экономические перспективы" (предыдущий прогноз был обнародован в декабре 2011 года).

ВБ прогнозирует рост ВВП Украины на 2013 и 2014 г.г., соответственно, на уровне 3,8% и 4%.

Согласно прогнозу, номинальный ВВП Украины в текущем году составит 156,7 млрд долл., в 2013 г. - 192,8 млрд долл. При этом, объем ВВП на душу населения в Украине по расчетам ВБ по итогам 2012 года будет на уровне 3,46 тыс. долл. (для сравнения, в Польше этот показатель прогнозируется на уровне 13,101 тыс. долл., в России - 14,430 тыс. долл., в Беларуси — 5,212 тыс. долл., в Молдове — 2,039 тыс. долл.).

ВБ прогнозирует отрицательное сальдо счета текущих операций Украины на протяжении ближайших трех лет. В процентном соотношении к ВВП дефицит составит в 2012 году — 4,7%, в 2013 г. - 4,2%, в 2014 — 3,9%.

В июньском докладе ВБ прогнозирует, что мировая экономика в 2012 году вырастет на 2,5%, замедлившись по сравнению с 2,7% в 2011 году. Банк также прогнозирует сокращение экономики еврозоны в текущем году на 0,3% и рост на 0,7% в 2013 году.

ВБ ожидает, что рост ВВП России в 2012 году составил 3,8%, Польши — 2,9%, Беларуси - 2,9%, Молдовы — 3%, Румынии - 1,2%.

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Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты в мае выросло в два раза

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в мае выросло до 526,8 млн долл. с 209 млн долл. в апреле 2012 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,358 млрд долл., продали — на 1,885 млрд долл.

Отрицательное сальдо на наличном рынке в январе т.г. было на уровне 556,5 млн долл., в феврале −372,7 млн долл., в марте — 544,1, в апреле — 209 млн долл.

Отрицательное сальдо интервенций Нацбанка на валютном межбанке в мае составило 45,3 млн долл. За прошлый месяц НБУ продал 453 млн долл., а пополнил резервы (в эквиваленте) на 407,7 млн долл. путем покупки 70 млн евро и 310,5 млн австралийских долларов.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в мае т.г. сократились на 2,9%, или на 902,63 млн долл. - до 30,758 млрд долл.

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Украина 8 июля ожидает инспекцию Россельхознадзора

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины ожидает 8 июля т.г. проведение специалистами Россельхознадзора инспекции украинских предприятий для получения разрешения на экспорт продукции в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

«Есть договоренность с Российской Федерацией о том, что такая инспекция начнется 8 июля», - сказал он.

В.Горжеев отметил, что служба подала заявку на проведение инспектирования 34 предприятий, которые готовы экспортировать также свою продукцию в РФ, в том числе предприятий, производящих мясную, рыбную продукцию и корма. «Мы подали те предприятия, которые проинспектированы специалистами ветеринарной медицины Украины и которые подтвердили то, что эти предприятия отвечают требованиям Российской Федерации», - добавил он.

По словам В. Горжеева, предварительно инспектирование будет длиться две недели.

Он отметил, что на сегодня 74 украинских предприятия экспортируют свою продукцию на территорию РФ, это предприятия по производству молокопродуктов, мясопродуктов, кормов и кормовых добавок.

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Янукович ветировал закон о регистрации места пребывания лиц в Украине

Президент Украины Виктор Янукович применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.Янукович возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине».

Глава государства не поддержал ряд предложенных в законе изменений в Закон «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине».

Речь идет, в частности, об изменениях, которыми вводится регистрационный учет местожительства и места пребывания лиц в Украине - сбор, обработка, систематизация и хранение сведений о месте жительства и месте пребывания всех лиц в Украине в электронной форме и/или в форме картотек.

Законом предлагается возложить определение порядка ведения такого регистрационного учета на МВД - в то же время не определена цель создания очередной базы данных обо всем населении Украины, цели использования таких данных, а также не предусмотрены защитные механизмы, которые бы предубеждали несанкционированный доступ к такой базе, злоупотребление информацией.

Таким образом, указанными изменениями: во-первых, вводится сбор и хранение информации о лице, а возможно, и использование такой информации без согласия этого лица на основании подзаконного акта, а не закона, как того требует статья 32 Конституции; во-вторых, создается риск вмешательства в личную жизнь граждан, что запрещено статьей 32 Конституции и не отвечает общепризнанным международным стандартам в сфере прав человека, закрепленным Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод.

В связи с этим Президент предложил парламенту привести закон в этой части в безусловное соответствие с нормами Конституции и общепризнанными международными стандартами в сфере прав человека.

Президент также отметил недопустимость ограничения для лиц, которые обратились за предоставлением статуса беженца или дополнительной защитой и в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения их вопроса, права проживать у родственников, в гостинице, нанимать жилое помещение или пользоваться жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.

Поэтому глава государства предложил исключить такое ограничение из закона, поступившего на подпись.

Кроме того, Президент не поддержал нововведения, по которым родители или другие законные представители новорожденного ребенка обязаны зарегистрировать место жительства его в течение месяца со дня государственной регистрации рождения. Глава государства отметил необходимость сохранения действующего в настоящее время порядка определения места жительства детей.

Президент также отметил необходимость устранения в законе пробелов, которые будут создавать риски искусственных осложнений, злоупотреблений во время решения на практике вопросов регистрации и снятия с регистрации места жительства лиц.

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Украина направила России список лабораторий для проверки сыра

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) список украинских лабораторий, которые могут проводить исследования для экспорта продукции в Россию.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

В.Горжеев сообщил, что Госветфитослужба Украины подала перечень из шести украинских лабораторий, которые могли бы проводить исследование украинской молочной продукции для экспорта в Россию. Ветслужба Украины предоставила характеристики этих лабораторий и РФ должна рассмотреть и на свое усмотрение определить подходящую лабораторию или несколько.

По его словам, на сегодня каждая партия продукции, произведенная на украинских молочных предприятиях, перед тем, как экспортироваться в РФ, проходит исследование в лабораториях РФ, которые выдают разрешение на экспорт.

«На сегодня идет абсолютно нормальный диалог со специалистами Российской Федерации. По моему мнению, идет плановая работа.... есть постепенное движение», - подчеркнул В.Горжеев.

Напомним, 9 июня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор не выявил серьезных нарушений в работе еще двух украинских сырзаводов.

Он подчеркнул, что украинские лаборатории, которые будут контролировать качество сыров, произведенных в Украине, не прошли соответствующую аккредитацию. «Пока они в этом плане ничего не делают», - сказал Г.Онищенко. «Скорее всего, они наступят опять на те же грабли, причем не одной ногой, а сразу двумя. Сила удара удвоится», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область), ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

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Президент вернул Министерству инфраструктуры контроль над почтовой связью

Президент Украины Виктор Янукович вернул Министерству инфраструктуры контроль над предоставлением в Украине услуг почтовой связи.

Об этом говорится в Указе «О внесении изменений в указы Президента Украины от 12 мая 2011 года № 581 и от 30 июня 2011 года № 717», размещенном на сайте главы государства.

С настоящего времени министерство будет принимать участие в пределах своих полномочий в формировании и обеспечении реализации государственной тарифной политики и политики государственных закупок в сфере предоставления услуг почтовой связи.

Как известно, этих функций Министерство инфраструктуры было лишено в процессе переименования (бывшее Министерства транспорта и связи Украины).

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Россия усиливает уголовную ответственность за нарушение миграционных правил

Россия усиливает уголовную ответственность для иностранцев за нарушение миграционных правил.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом директор Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский сообщил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

В частности, глава ФМС сообщил, что миграционная служба инициировала поправки в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, в закон о выезде и въезде в Российскую Федерацию, правовое положение иностранных граждан, в Жилищный и Гражданский кодексы России.

По его словам, вводится уголовная ответственность за самовольное оставление спецприёмников для содержания иностранных граждан, реадмиссионных центров. Также увеличиваются сроки наказания за организацию незаконной миграции, за пересечение границы или нахождение на территории России, если срок закрытия въезда иностранцу ещё не закончен.

В свою очередь, В.Путин подчеркнул, что речь идет об ужесточении миграционной политики как в отношении иностранцев, так и внутри российской миграции.

При этом он подчеркнул, что изменения в миграционное законодательство должны приниматься после очень тщательного обсуждения общественными организациями.

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