Германия выиграла у голландцев 2:1

Сборная Германии переиграла сборную Голландии со счетом 2:1.

Оба "немецких" гола на 24 и на 38 минуте забил Марио Гомес.

Немецкая сборная уверенно вела всю игру, дав сопернику лишь несколько шансов, одним из которых голландцы и воспользовались.

На 74 минуте нападающий голландской сборной Робин ван Перси сократил разрыв до 1 мяча.

Завершился второй игровой день в группе B. В этой группе сборная Дании проиграла Португалии 2:3.

Таким образом, в группе B Германия уверенно лидирует с 6 очками, по 3 очка - у Дании и Португалии, а у Нидерландов нет очков. В третий игровой день 17 июня встретятся Португалия - Нидерланды, Дания - Германия.

Второй игровой день в группе C: Италия (1) - Хорватия (3), Испания (1) - Ирландия (3).