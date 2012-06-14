ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Декларация за час: таможня не откажется от информационных киосков» пишет: таможня была вынуждена временно отменить приказ об информационных терминалов, чтобы улучшить их работу. Вскоре терминалы заработают с гарантией подать декларацию за час…

http://delo.ua/ukraine/deklaracija-za-chas-tamozhnja-ne-otkazhetsja-ot-informacionnyh-kiosko-179349/

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Также «Дело» в публикации «Янукович подписал закон, запрещающий курение в общественных местах» пишет: Президент одобрил закон, который предусматривает запрет курения в ресторанах, госучреждениях и на остановках общественного транспорта. Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня опубликования…

http://delo.ua/business/janukovich-podpisal-zakon-zapreschajuschij-kurenie-v-obschestvennyh-mest-179332/

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«Дело» в публикации «Попов займется обновлением Гидропарка» пишет: глава Киевской городской государственной администрации заявил, что Гидропарк нуждается в обновлении, но ремонтные работы будут проводиться только в следующем году…

http://delo.ua/ukraine/popov-zajmetsja-obnovleniem-gidroparka-179359/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Доллар вернулся в 2010-й», в котором пишет: доллар снова стал популярным - из-за повышенного спроса на межбанковском рынке его стоимость достигла максимума с начала 2010 года. Это спровоцировано крупным погашением гособлигаций, которые покупали нерезиденты, и не оправдавшимися надеждами на приток валюты во время Евро-2012. До парламентских выборов девальвация гривны невыгодна власти. Но сохранить ее курс в условиях дефицита ресурсов Нацбанку будет непросто, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1958006

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Прогноз стал ниже ростом», в котором пишет: неблагоприятный инвестиционный климат не позволяет Украине рассчитывать на высокие темпы роста экономики. Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2013 году до 3,8%. По оценкам экспертов, причинами такого снижения стало ухудшение условий ведения бизнеса, что приведет к дальнейшему снижению объема инвестиций в национальную экономику…

http://www.kommersant.ua/doc/1958012

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцы массово становятся гражданами Румынии ради бизнеса и безвизового въезда в страны ЕС» пишет: фирмы предлагают румынское гражданство без выезда из Украины, знания языка и беготни по коридорам чужой страны за 10 тысяч евро…

http://www.segodnya.ua/news/14393709.html

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Также «Сегодня» в публикации «Крупный ТЦ в Крыму закрывают из-за качели. Директор: «Это повод для вымогания денег» пишет: полгода назад в "Мусонне" травмировался ребенок…

http://www.segodnya.ua/news/14393610.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В поединке Westinghouse vs ТВЭЛ победила Украина» пишет: желание «насолить» россиянам сподвигло украинское руководство дать добро на начало эксплуатации топлива Westinghouse на наших АЭС. Но параллельно «Энергоатом» договорился с «ТВЭЛом» о строительстве в Украине завода по фабрикации ядерного топлива. И что теперь делать с главной идеей - диверсификацией?

http://economics.unian.net/rus/detail/130619

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сечин пытается восстановить свое влияние на ТЭК» пишет: президент «Роснефти» Игорь Сечин предпринимает попытку восстановить свое влияние на ТЭК. Нефтяной клуб, который он основал, попросил Владимира Путина создать отраслевой совет при президенте…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1847871/sechin_i_putin_vsegda_vmeste

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Также «Ведомости» в публикации «Минтранс разрешит авиакомпаниям продавать невозвратные билеты» пишут: чиновники придумали, как удешевить перелеты. Они готовы разрешить российским авиакомпаниям продавать невозвратные билеты…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1847869/bilet_v_odin_konec

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Издание «Известия» в публикации «Белоруссия химичит с экспортом российских нефтепродуктов» пишет: Федеральная таможенная служба России подозревает братское государство в махинациях с пошлинами…

http://izvestia.ru/news/527311

(УНИАН)