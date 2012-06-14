Курс НБУ на 14.06.12

Официальный курс НБУ на 14.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 13 июня – 799.2500) 100 EUR – 1001.7800 (на 13 июня – 998.4231) 10 RUR – 2.4417 (на 13 июня – 2.4527)

Официальный курс НБУ на 14.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 13 июня – 799.2500) 100 EUR – 1001.7800 (на 13 июня – 998.4231) 10 RUR – 2.4417 (на 13 июня – 2.4527) Учетные курсы банковских металлов на 14.06.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 128899.04 (на 13 июня – 127020.81) 961 XAG 10 Серебро – 2307.43 (на 13 июня – 2281.06) 962 XPT 10 Платина – 115971.18 (на 13 июня – 114532.53) 964 XPD 10 Палладий – 49553.50 (на 13 июня – 49313.73)

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