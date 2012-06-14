Курс НБУ на 14.06.12

10:05, 14 июня 2012
Разное
1

Официальный курс НБУ на 14.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 13 июня – 799.2500) 100 EUR – 1001.7800 (на 13 июня – 998.4231) 10 RUR – 2.4417 (на 13 июня – 2.4527)

Официальный курс НБУ на 14.06.12 

100 USD США – 799.2500 (на 13 июня – 799.2500)

100 EUR – 1001.7800 (на 13 июня – 998.4231)

10 RUR – 2.4417 (на 13 июня – 2.4527)

Учетные курсы банковских металлов на 14.06.12 за 10 тройских унций (грн)

959 XAU 10 Золото – 128899.04 (на 13 июня – 127020.81)

961 XAG 10 Серебро – 2307.43 (на 13 июня – 2281.06)

962 XPT 10 Платина – 115971.18 (на 13 июня – 114532.53)

964 XPD 10 Палладий – 49553.50 (на 13 июня – 49313.73)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter