Курс НБУ на 14.06.12
10:05, 14 июня 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 14.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 13 июня – 799.2500) 100 EUR – 1001.7800 (на 13 июня – 998.4231) 10 RUR – 2.4417 (на 13 июня – 2.4527)
Официальный курс НБУ на 14.06.12
100 USD США – 799.2500 (на 13 июня – 799.2500)
100 EUR – 1001.7800 (на 13 июня – 998.4231)
10 RUR – 2.4417 (на 13 июня – 2.4527)
Учетные курсы банковских металлов на 14.06.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 128899.04 (на 13 июня – 127020.81)
961 XAG 10 Серебро – 2307.43 (на 13 июня – 2281.06)
962 XPT 10 Платина – 115971.18 (на 13 июня – 114532.53)
964 XPD 10 Палладий – 49553.50 (на 13 июня – 49313.73)
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