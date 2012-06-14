Фюле выступает против пауз в отношениях ЕС с Украиной

Страсбург. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле выступает против пауз в отношениях с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Страсбурге.

“Давайте не ошибаться – Европейский Союз имеет амбициозные планы относительно своих отношений с Украиной. Мы читали сообщение, и, я уверен, вы также, о возможности паузы в наших отношениях. Я не могу согласиться с таким анализом. Напротив, мы верим, что это даже важнее, чем когда-либо прежде - поддерживать очень сфокусированный и последовательный диалог с Киевом”, - сказал комиссар.

Ш.Фюле отметил, что он лично хотел бы больше говорить с украинскими коллегами о том, как ускорить реформы, как их поддержать, чем реагировать на негативные информационные сообщения об Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее о возможности паузы в отношениях между Украиной и ЕС заявлял, в частности, Президент Украины Виктор Янукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подписание соглашения с Украиной пока не отложено - комиссар ЕС Фюле

Фюле: политически мотивированное правосудие - системная проблема Украины