ЕС ожидает от Украины не объяснений, а конкретных действий - Фюле

Страсбург. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что Европейский Союз не ожидает от Украины объяснений ситуации, но ожидает конкретных действий для преодоления существующих проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на 19-ом заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Страсбурге.

Говоря о Соглашении об ассоциации, комиссар, отметил, что доволен тем фактом, что Киев и Брюссель смогли в конце марта парафировать этот документ.

“Результат этой тяжелой работы (переговорных команд – УНИАН) заключается в том, что сейчас мы имеем на столе одно из самых амбициозных и комплексных соглашений, о которых ЕС когда-то вел переговоры с третьей страной. Мы хотим подписать соглашение, и опять, чтобы не было ошибок: подписание соглашения откроет путь всесторонней программе модернизации, связанной с усиленной поддержкой. Это будет хорошо для Украины, хорошо для Европейского Союза и хорошо для “Восточного партнерства”, - сказал комиссар.

Говоря о возможности подписания Соглашения об ассоциации, Ш.Фюле напомнил рекомендации Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС, сделанные в феврале этого года, в которых отмечается, что “чем больше Украина будет разделять общие ценности с Европейским Союзом, чем больше она будет сосредоточиваться на реализации реформ, тем больше будет углубление отношений с Европейским Союзом”.

“Я хочу поднять этот пункт, потому что это очень важно: Европейский Союз не хочет больше объяснений от Украины, он хочет действий”, - подчеркнул Ш.Фюле.

По его словам, эти действия должны, прежде всего, касаться трех основных направлений: проведение честных и свободных выборов, решение вопроса избирательного правосудия, а также усиление реформ, согласованных в рамках Повестки дня ассоциации.

При этом Ш.Фюле отметил, что, независимо от того, какими будут результаты выборов и реформ, Евросоюз ожидает от Украины решения вопроса избирательного правосудия. “Позвольте мне повторить – объяснений недостаточно”, - сказал он.

Как подчеркнул комиссар, судебные процессы против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего в.и.о. министра обороны Валерия Иващенко и других высокопоставленных должностных лиц не были ни прозрачными, ни честными.

“Они не были проведены в соответствии с международными стандартами. Не было беспристрастия судей, не было равных возможностей у прокуроров и защиты. Это не вопрос персоналий или политической лояльности, это – системная проблема”, - отметил Ш.Фюле.

По его убеждению, статьи Уголовного кодекса, на которых было построено обвинение против бывших украинских чиновников, нужно было бы пересмотреть в тесных консультациях с Советом Европы.

По словам комиссара, он доволен выполнением Киевом решения Европейского суда по правам человека относительно необходимости обеспечить Ю.Тимошенко адекватной медицинской помощью, однако подчеркнул, что этот факт не решает проблемы, хоть и является важным.

По словам Ш.Фюле, позитивным является принятие Украиной нового Уголовного процессуального кодекса, однако нужно вносить изменения и в другие законы, в частности, о Генеральной прокуратуре, адвокатуре, пересмотре роли Высшего совета юстиции.

“Независимо от политического климата в Украине, эти реформы требуют межпартийной поддержки”, - подчеркнул комиссар.