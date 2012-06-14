ТОП-10 (14 июня)

Арест имущества налоговых должников, выезжающих за границу, признан конституционным

«Киевстару» и МТС рекомендовано в течение двух недель снизить тарифы

АМКУ оштрафовал «Мебельдеревпром» и его 14 участников на 419 млн грн

Кабмин разрешил индексировать пенсию работающих на выборах пенсионеров

Венесуэла - мировой лидер по доказанным запасам нефти. Обогнала Саудовскую Аравию

Газовые соглашения Тимошенко прошли экспертизу ЕС - евродепутат

Минрегион допускает увеличение площади квартир для участия в программе ипотеки под 3%

Фонд госимущества отменил свои неоднозначные приказы по оценке недвижимости

Минэнергоугля предлагает создать стратегический резерв природного газа

Россия хочет заменить на самолете Ан-148 украинские двигатели на российско-французские

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Арест имущества налоговых должников, выезжающих за границу, признан конституционным

Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционной норму Налогового кодекса (пп.2 п.2 ст.94), согласно которой административный арест имущества налогоплательщика может быть применен, если выясняется, что физическое лицо, имеющее налоговый долг, выезжает за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 12 июня т.г. и обнародовано сегодня после рассмотрения представления 53 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений Налогового кодекса.

Также суд постановил, что админарест имущества (пп.5 п.2 ст94 НК) может быть применен, если выясняется, что отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в органах налоговой службы, или когда налогоплательщик, получив налоговое уведомление, или имеющий налоговый долг, переводит имущество за границу, скрывает его или передает другим лицам.

Кроме того, КСУ признал конституционным пп.13 п.1 ст.16 Налогового кодекса (НК), согласно которой налогоплательщик обязан допускать к обследованию помещений, территорий (кроме жилья граждан), используемых для получения доходов, а также для проверок по вопросам начисления и уплаты налогов и сборов.

Суд также определил соответствующими Конституции Украины нормы НК (пп.11 п.1 ст20), относительно того, что налоговики во время проверок имеют право доступа к территориям, помещениям (кроме жилья граждан) и другому имуществу, используемому для хоздеятельности, и/или являющемуся объектом налогообложения, или использующемуся для получения доходов, и/или которое может быть источником погашения налогового долга.

По остальным положениям НК, конституционность которых оспаривал субъект представления, КСУ принял решение закрыть конституционное производство в связи с несоответствием представления требованиям, предусмотренным законодательством. В частности, речь идет о признании неконституционным НК в целом. Неконституционность авторы прошения видят в нарушении процедуры рассмотрения кодекса, принятия и вступления его в действие, что противоречит ч.2 ст.19, ч.3 ст.84, ст. 85, 89 Конституции Украины.

Решение КСУ является обязательным к исполнению, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, Конституционный Суд Украины рассматривал вопросы: о конституционности обязанности налогоплательщика допускать должностных лиц контролирующего органа во время проведения ими проверок к обследованию помещений, территорий (кроме жилья граждан), которые используются для получения доходов или связаны с содержанием объектов налогообложения, а также для проведения проверок по вопросам вычисления и уплаты налогов и сборов в случаях, установленных Налоговым кодексом Украины; о праве доступа органов Государственной налоговой службы во время проведения проверок на территории, в помещения (кроме жилья граждан) и другое имущество, которое используется для осуществления хозяйственной деятельности, и/или являются объектами налогообложения или используются для получения доходов (прибыли) или связаны с другими объектами налогообложения и/или могут быть источником погашения налогового долга; о применении административного ареста имущества налогоплательщика, если выясняется, что физическое лицо, имеющее налоговый долг, выезжает за границу, отсутствует регистрация лица в качестве налогоплательщика в органе государственной налоговой службы, если такая регистрация является обязательной в соответствии с Налоговым кодексом Украины, или когда налогоплательщик, который получил налоговое сообщение или имеет налоговый долг, совершает действия по переводу имущества за пределы Украины, его укрывательство или передачи другим лицам.

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«Киевстару» и МТС рекомендовано в течение двух недель снизить тарифы

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ЗАО «Киевстар» и ЗАО «МТС-Украина» снизить тарифы на услуги мобильной связи до экономически обоснованного уровня.

Как говорится в сообщении АМКУ, о результатах рассмотрения компании должны сообщить комитету в 15-дневный срок.

АМКУ отмечает, что в течение 2012 года эти компании повысили стоимость некоторых услуг.

В частности, «Киевстар» повысил стоимость услуг по отправке SMS-сообщений на 28%, по услугам отправки МMS-сообщений - на 33%, абонплату некоторых тарифных планов - на 25%.

В свою очередь, «МТС-Украина» повысила стоимость услуг по отправке SMS-сообщений на 22%, услуг по отправке МMS-сообщений - на 20%, стоимость звонков в сети МТС - на 50% и звонков абонентам других операторов Украины - на 20%.

«Такой рост стоимости услуг мобильной связи операторов произошел более высокими темпами, чем рост индекса потребительских цен на товары и услуги в целом по Украине и в отрасли связи в частности. То есть экономические основания для повышения операторами отдельных тарифов отсутствуют», - отмечает комитет.

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АМКУ оштрафовал «Мебельдеревпром» и его 14 участников на 419 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ассоциацию «Мебельдеревпром» и ее 14 участников в общем на 419 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов.

Как сообщается на сайте АМКУ, комитет установил, что в 2011 году 14 предприятий-членов ассоциации «Мебельдеревпром», принимавших участие в специализированных аукционах по продаже необработанной древесины, договаривались между собой о предварительном распределении лотов.

«Как следствие, более 11 тысяч лотов необработанной древесины закупалось в условиях почти полного отсутствия конкуренции, что привело к искажению результатов торгов. Функцию организации и контроля за выполнением договоренностей по распределению древесины выполняла ассоциации «Мебельдеревпром» на заседаниях и рабочих встречах, под эгидой которой и произошел сговор», - отмечает АМКУ.

В то же время, комитет учел смягчающие обстоятельства и применил к предприятиям, которые признали свою вину в сговоре и приняли меры по устранению его последствий, минимальные штрафные санкции.

В частности, Перечинский лесохимический комбинат, ООО «Униплит» и ООО «Одек» Украина оштрафованы каждый на 30 тыс. грн.

Максимальные штрафы применены к ООО «Кроноспан УА» - на 89,044 млн грн, ООО «Кроно - Украина» - на 164,085 млн грн, ООО «ЛК Интерплит Надворная» - на 49,033 млн грн, ООО «Свиспан Лимитед» - на 77,144 млн грн, ЗАО «Аверс» - на 13,72 млн грн, ООО «Олисма» - на 6,773 млн грн, ЗАО «Фанплит» - на 15,903 млн грн, ООО «Калиновский ЕЗДМ» - на 1,355 млн грн, ЧАО « Шепетовский ДОК »- на 971,2 тыс. грн, ООО «ДОК Шепетовка»- на 480 тыс. грн, ООО «Мебельный рай»- на 764,1 тыс. грн, ассоциация «Мебельдеревпром» - 3,814 тыс. грн.

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Кабмин разрешил индексировать пенсию работающих на выборах пенсионеров

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населения, согласно которым, в частности, проводится индексация пенсий пенсионеров, которые трудоустроены на период, не превышающий месяца, или за период выполнения работ, связанных с организацией и проведением выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов местных советов.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, соответствующие изменения внесены 13 июня.

Ранее для работающего пенсионера индексация пенсии не производилась.

Кроме того, изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населения, предусматривают, что когда человек одновременно работает и учится, то индексации в первую очередь подлежит стипендия.

Кроме того, в случае прекращения выплаты стипендии студентам и восстановления через некоторое время для индексации будет учитываться базовый размер стипендии. Например, студент начал обучение в институте со стипендией 530 грн, через 4 месяца с учетом индексации размер стипендии составил 560 грн, но если выплата стипендии была прекращена за плохие оценки, то после восстановления выплаты индексации будет подлежать 530 грн.

Кроме того, действующий Порядок дополняется нормами для вновь принятых работников и для тех лиц, которые переведены с одного места работы на другое. Так для вновь принятых работников порядок индексации будет осуществляться с месяца приема на работу, а для лиц, которые приняты по переводу, сохраняются суммы индексации в случае, если перевод был осуществлен с одинаковой зарплатой.

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Венесуэла - мировой лидер по доказанным запасам нефти. Обогнала Саудовскую Аравию

Венесуэла признана обладателем крупнейших доказанных запасов нефти среди стран мира, обогнав Саудовскую Аравию, отмечается в ежегодном «Статистическом обзоре мировой энергетики» (Statistical Review of World Energy) BP.

По данным ВР, на конец 2011 года доказанные запасы нефти в Венесуэле составили 296,5 миллиарда баррелей, или около 18% общемировых запасов. Запасы нефти в Саудовской Аравии в конце прошлого года находились на отметке 265,4 миллиарда баррелей (16% общемировых).

В начале текущей недели президент Венесуэлы Уго Чавес пообещал в случае своего переизбрания на выборах в октябре нарастить более чем в два раза добычу нефти в стране. К 2019 году, как рассчитывает Чавес, она может увеличиться до шести миллионов баррелей в сутки.

На третьем месте в мире по доказанным нефтяным запасам находится Канада с 175,2 миллиардами баррелей (11% общемирового показателя). Россия, по подсчетам ВР, располагает запасами в 88,2 миллиарда баррелей (5,3% общемировых) и по-прежнему является крупнейшим в мире производителем нефти.

Совокупные запасы нефти в мире по итогам прошлого года выросли на 1,9% до 1,65 триллиона баррелей. При этом ведущим регионом по объему запасов сырья остается Ближний Восток с долей в 48,1% (795 миллиардов баррелей).

Напомним, Венесуэла настаивает на том, что цены на нефть на мировых рынках должны быть не ниже 100 долл. за баррель, в противном случае возникает угроза устойчивости нефтедобычи.

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Газовые соглашения Тимошенко прошли экспертизу ЕС - евродепутат

Газовые соглашения Украины с Россией, за которые была осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, до подписания прошли экспертизу Европейского сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

По ее словам, до подписания газовых соглашений были проведены необходимые консультации.

Р.Хармс также отметила, что эти соглашения являются стандартными.

По ее мнению, в подписанных газовых соглашениях были предусмотрены самые лучшие на то время условия.

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Минрегион допускает увеличение площади квартир для участия в программе ипотеки под 3%

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства допускает увеличение максимальной площади квартир для участия в программе удешевленной ипотеки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента государственных программ и развития жилищного строительства Минрегиона Александр Непомнящий в ходе дискуссии «Доступное и комфортное жилье: как работают механизмы снижения ставок по кредитам на приобретение и ремонт жилья?».

По его словам, максимальная площадь квартир, которые могут участвовать в данной программе, составляет 72,5 кв. м, что не дает возможности застройщикам с объектами, квартиры в которых занимают большую площадь, включиться в программу.

А.Непомнящий отметил, что в ближайшее время в документы, регулирующие программу, будут внесены изменения.

Директор департамента сообщил, что на сегодня в Украине заключено около 40 договоров на приобретение жилья в ипотеку под 3%. Всего в программе высказали желание участвовать порядка 6 тыс. человек. Для желающих приобрести жилье в рамках программы предлагается около 4 тыс. квартир.

А.Непомнящий добавил, что количество предложения жилья в программе будет расти. К примеру, сегодня Межведомственная комиссия при Минрегионе рассматривает возможность участия в программе еще 1,5 тыс. квартир.

Как сообщал УНИАН, на 13 июня т.г. в рамках программы удешевленной ипотеки было заключено 35 договоров.

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Фонд госимущества отменил свои неоднозначные приказы по оценке недвижимости

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отменил ряд своих предыдущих решений, касающиеся сферы оценки имущества.

Как сообщает сайт Фонда, ФГИУ, в частности, отменил свои приказы №554, 555 и 556, которыми вводилась особая система оценки объектов для налогообложения.

Фонд госимущества также отменил свой приказ № 679 "Об утверждении положения о Наблюдательном совете по вопросам оценочной деятельности", ряд других приказов, в частности приказы № 680, 742.

Таким образом, ФГИУ отменил свои приказы, которые вызвали критику со стороны сообщества оценщиков, как такие, которые направлены на монополизацию рынка услуг оценки, сужение функций Наблюдательного совета по вопросам оценочной деятельности, на большую подконтрольность данного рынка Фонду госимущества.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил, что ФГИУ и Министерство юстиции сегодня отменят свои решения относительно оценки стоимости недвижимости, который давал возможность оценщикам устанавливать неоправданно высокие цены.

"Вчера на заседании Кабинета министров Украины мы обсуждали вопрос оценщиков недвижимости. Вопрос для общества оказался резонансным. Были внесены изменения в закон, лоббируя, что он прошел все инстанции. На их основании был издан указ Минюста и ФГИУ. И в итоге узкий круг людей, а именно 12 из 9 тыс. получили возможность устанавливать аномально высокие цены", - отметил он.

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Минэнергоугля предлагает создать стратегический резерв природного газа

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины считает целесообразным создать стратегический государственный резерв природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) для обеспечения необходимого режима снабжения газом населения страны в отопительный сезон и транзита.

Об этом говорится в материалах коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 18 мая, обнародованных на сайте министерства.

«Неуклонное уменьшение остатков запасов активного газа в ПХГ на протяжении последних лет существенно осложняет возможности регуляции сезонной неравномерности потребления природного газа потребителями Украины и отбора газа для стран-импортеров. Для решения данной проблемы необходимо увеличить запасы активного газа в ПХГ Украины. С этой целью стоит рассмотреть на межгосударственном уровне перспективы закачивания и хранения в ПХГ Украины дополнительных объемов газа от традиционного поставщика – России и других стран–экспортеров природного газа. Кроме того, целесообразно создать стратегический государственный резерв природного газа в ПХГ Украины», - говорится в документе.

Также Минэнергоугля намерено просить Министерство финансов выделить в госбюджете Украины на 2012 год Госкомрезерву средства на создание, хранение и развитие стратегического резерва природного газа в ПХГ.

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Россия хочет заменить на самолете Ан-148 украинские двигатели на российско-французские

Министерство промышленности и торговли РФ хочет заменить на самолете Ан-148 украинские двигатели Д-436-148, которые производит ОАО «Мотор Сич», на российско-французские двигатели Sam-146, которые используются при производстве Sukhoi SuperJet-100.

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Юрий Слюсарь, передает агентство «Прайм».

«У нас есть идея двигатель от SSJ-100 - Sam-146 повесить на Ан-148, поскольку, чем больше мы будем выпускать двигателей, тем быстрее он станет экономически эффективным. Хотя с другим двигателем Ан-148 должен будет проходить серию новых испытаний. По времени это занимает года два, а инвестиции не менее 100 миллионов долларов. Еще к этому необходимо добавить производство опытного самолета Ан-148, на который устанавливался бы новый двигатель и оборудование. Таким образом, вся программа испытаний будет стоить около 5 млрд руб. (около 166 млн долл. – УНИАН)», - сказал Ю.Слюсарь.

В настоящее время в авиапарке РФ находится восемь самолетов Ан-148. Шесть самолетов эксплуатирует авиакомпания «Россия» и два самолета - авиакомпания «Полет».

На данный момент самолеты Ан-148 комплектуются двигателями Д-436-148, которые производит украинское ОАО «Мотор Сич».

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

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