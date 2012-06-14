Курс НБУ на 15.06.2012

Официальный курс НБУ на 15.06.2012 100 USD – 799.2500 100 (на 14 июня – 799.2500) 100 EUR – 1003.1387 (на 14 июня – 1001.7800) 10 RUR – 2.4534 (на 14 июня – 2.4417)

Официальный курс НБУ на 15.06.2012 100 USD – 799.2500 100 (на 14 июня – 799.2500) 100 EUR – 1003.1387 (на 14 июня – 1001.7800) 10 RUR – 2.4534 (на 14 июня – 2.4417) Учетные курсы банковских металлов на 15.06.2012 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 129398.58 (на 14 июня – 128899.04) 961 XAG 10 Серебро – 2308.23 (на 14 июня – 2307.43) 962 XPT 10 Платина – 118688.63 (на 14 июня – 115971.18) 964 XPD 10 Палладий – 49713.35 (на 14 июня – 49553.50)

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