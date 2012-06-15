Сборная Ирландии проиграла Испании со счетом 0:4 и потеряла шанс на выход в четвертьфинал

Сборная Ирландии в матче второго тура группы С проиграла команде Испании со счетом 0:4 и потеряла шансы на выход в четвертьфинал Евро-2012.

В первом тайме уже на 4-й минуте гол забил Фернандо Торрес. Во второй половине игры Давид Силва, снова Ф.Торрес и Сеск Фабрегас установили окончательный счет.

Таким образом, после двух туров в этой группе по 4 очка имеют Испания и Хорватия, 2-Италия, Ирландия не набрала ни одного пункта. В последнем матч-дне 18 июня между собой сыграют Испания и Хорватия и Италия и Ирландия.