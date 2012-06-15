ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Торгов черноморским фьючерсом практически нет - эксперты ожидают оживления в ближайшие месяцы» пишет: за первую неделю после запуска на Чикагской бирже Черноморского пшеничного фьючерса высокого спроса на этот инструмент не наблюдалось. Цена контракта остается на уровне $255/тонна. Эксперты ожидают оживление в ближайшие месяцы…

http://delo.ua/business/torgov-chernomorskim-fjuchersom-prakticheski-net-eksperty-ozhidajut-179426/

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Также «Дело» в публикации «Глава «Макдональдз Украина»: Мы инвестировали в спонсорство Евро-2012 в Украине несколько миллионов долларов» подает интервью Иана Бордена, который рассказал о спонсорских затратах компании на Евро-2012 и о планирующихся новинках в меню украинских ресторанов…

http://delo.ua/opinions/glava-makdonaldz-ukraina-my-investirovali-v-sponsorstvo-evro-179320/

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«Дело» в публикации «Нефть может подешеветь до 50 долларов - Credit Suisse» пишет: аналитики швейцарского банка Credit Suisse заявляют, что в 2012 году цены на нефть марки Brent могут упасть до 50 долларов за баррель на фоне кризиса в еврозоне…

http://delo.ua/world/neft-mozhet-podeshevet-do-50-dollarov-credit-suisse-179397/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Подорожанию рубят связь», в котором пишет: государство пытается остановить подорожание мобильной связи, продолжающееся с весны. Антимонопольный комитет направил крупнейшим операторам - "Киевстару" и МТС - письма с рекомендацией снизить тарифы. В компаниях объясняют рост цен возросшими операционными затратами, но их финпоказатели все равно растут. Доказать необоснованность повышения будет сложно, и АМКУ, скорее всего, будет ждать, пока операторы снизят цены добровольно…

http://www.kommersant.ua/doc/1958161

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Президент задал квартирный вопрос», в котором пишет: Виктор Янукович ветировал закон, ужесточающий правила регистрации места жительства. Документ, в частности, обязывал украинцев, живущих не по месту прописки, в течение месяца регистрироваться по новому адресу и на протяжении такого же времени регистрировать новорожденных. Норму об обязательной регистрации детей Янукович попросил изъять из документа, однако оставил другие положения, которые, по мнению правозащитников, нарушают Конституцию…

http://www.kommersant.ua/doc/1958676

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Газета «Сегодня» в публикации «Жертвы града на западе Украины грозятся бунтом: на ремонт домов нужны миллионы» пишет: град величиной больше яйца крушил крыши домов, машины и ранил людей…

http://www.segodnya.ua/news/14394306.html

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Также «Сегодня» в публикации «Кредиторы «дешевой ипотеки» признали, что у них проблемы» пишет: жилого фонда и ресурсов банков не хватает, а заявок от населения много…

http://www.segodnya.ua/news/14394537.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Отмена «автогражданки»: разрушим до основания... а зачем?» пишет: депутаты предлагают отменить обязательную "автогражданку". Отказ от этого вида страхования негативно скажется как на его потребителях, так и на оценке цивилизованности страхового рынка Украины на международном уровне, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/130629

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Москва собирается ограничить движение грузового транспорта» пишет: московские власти вновь готовятся ограничить движение грузового транспорта в городе. Первую такую попытку торговцам и строителям удалось заблокировать…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1853228/razgruzit_moskvu

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Также «Ведомости» в публикации «Штаб-квартира «Газпром экспорта» превзойдет офисы класса А» пишут: в петербургском офисе «Газпром экспорта» будет не только офис, но и бассейн, спа и даже музей. Ничего особенного: у серьезной компании и офис должен быть серьезный, говорят специалисты по недвижимости…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1853225/palacco_gazproma

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Издание «Известия» в публикации «Школьников бросят на постройку истребителей» пишет: в компании "Сухой" уверяют, что использование детского труда никак не скажется на качестве самолетов…

http://izvestia.ru/news/527462

(УНИАН)