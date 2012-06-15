Анонс на 15 июня

* В Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе.

* В пресс-штабе ГК "Евро-патруль" состоится онлайн-платформа "Итоги первой недели Евро. Оправдываются ли ожидания относительно наплыва болельщиков?».

* В Донецке председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка пройдет совещание по выполнению социальной инициативы Президента Украины «Доступное жилье» и подготовке объектов систем жизнеобеспечения к следующему отопительному периоду.

* Сборная Украины сыграет на Евро-2012 с командой Франции. Матч начнется на стадионе «Донбасс Арена» в 19.00.

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