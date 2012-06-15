В пятницу в шведском фан-кемпинге в Киеве ожидают до 6 тыс. болельщиков

Сегодня в шведском фан-кемпинге на Трухановом острове в Киеве ожидают до 6 тыс. болельщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, количество гостей шведского лагеря увеличится в связи с сегодняшним матчем Швеции против Англии. Сейчас там, по словам заместителя директора КП «Плесо» Константина Пигуля, уже находится свыше 4,5 тыс. болельщиков.

При этом в КГГА отметили, что для комфорта иностранных гостей на Трухановом острове постоянно работают больше 50 уборщиков. Мусор вывозят дважды в день, но планируют делать это чаще. За безопасностью из воды следят патрули и спасатели.