За время Евро-2012 Украину посетят 342 тыс. иностранных болельщиков — эксперт

За время Евро-2012 Украину посетят 342 тыс. иностранных болельщиков.

Такой прогноз озвучил корреспонденту УНИАН президент Всеукраинской молодежной хостел ассоциации Александр Файнин.

По оценкам эксперта, ожидается, что за время чемпионата в Киев приедет 155 тыс. человек, в Донецк — 113 тыс. человек, в Харьков и Львов — по 37 тыс. человек.

В ассоциации подсчитали, что в первом туре Украину посетило 55 тыс. иностранных болельщиков. В частности, в Киев приехало 20 тыс. болельщиков, в Донецк — 15 тысяч, в Харьков и Львов — по 10 тысяч.

Ожидается, что во втором туре чемпионата Украину посетит 80 тыс. болельщиков, в третьем туре — 67 тысяч, во время четвертьфиналов — 55 тысяч, полуфиналов — 35 тысяч и финале — 50 тысяч.

В то же время, по данным МВД, на 13 июня т.г. в Украину прибыло 72 тысячи иностранных болельщиков. В Киеве на 13 июня насчитывается 2,2 тысячи организованных болельщиков, в Харькове - более 4 тысяч, в Донецке — 1,7 тыс., во Львове — 2,2 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Борис Колесников ожидает приезда на Евро-2012 в Украину до 1,2 млн туристов, эксперты – до 500 тысяч.