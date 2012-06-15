СКМ объявляет социально значимые результаты деятельности

За I квартал 2012 года общая сумма налогов и сборов, выплаченных предприятиями Группы СКМ в бюджеты всех уровней (в том числе, в Пенсионный фонд) на 62,9% превысила показатель за аналогичный период 2011 года и составила более 6,8 млрд грн, а размер начисленной заработной платы на 71% превысил показатель за аналогичный период 2011 года и составил более 4,6 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, общая численность сотрудников на предприятиях в составе Группы СКМ превышает 260 тыс. человек. Средняя заработная плата по Группе по итогам I квартала 2012 года увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 5,76 тыс. грн.

В I квартале 2012 года социальные инвестиции Группы СКМ составили 1,23 млрд грн. Приоритетными направлениями для инвестирования стали безопасность труда и охрана окружающей среды, на которые СКМ было направлено около 444,9 и 651,55 млн грн, соответственно. Кроме того, в отчетном квартале Группа инвестировала 128,8 млн в социальные программы для сотрудников и жителей регионов присутствия Группы, а также в проекты по развитию бизнес-среды.

В то же время, инвестиции в модернизацию и приобретение основных средств предприятий Группы СКМ за отчетный период составили около 5,05 млрд грн.

«Группа СКМ является крупнейшим частным работодателем в Украине и рост наших показателей по заработной плате в отчетном периоде существенно превышает темпы экономического роста в стране. Это стало возможным потому, что мы постоянно модернизируем наши предприятия, а значит – обеспечиваем нашим работникам возможность повышать производственные результаты», – отметил Олег Попов, Генеральный директор компании СКМ.

Группа СКМ осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Все выплаты по текущим обязательствам Группы выполняются своевременно и в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый украинский международный банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

Генеральный директор Компании СКМ: Олег Николаевич Попов.

100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.