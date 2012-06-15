УЕФА может наказать Германию за использование фанами пиротехники

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Немецкого футбольного союза в связи с неподобающим поведением болельщиков на матче Германия - Нидерланды, который состоялся 13 июня в Харькове на стадионе «Металлист» .

Сообщение об этом обнародовано на официальном сайте УЕФА.

«УЕФА сегодня подтвердил, что против Немецкого футбольного союза (НФС) возбуждено дисциплинарное дело из-за инцидента, связанного со зрителями матча группы В Германия - Нидерланды в Харькове. НФС будет отвечать за использование пиротехники его фанами. Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит дело в понедельник, 18 июня», - говорится в сообщении.