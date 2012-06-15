В киевской фан-зоне произошел инцидент между болельщиками, не имевший серьезных последствий
18:58, 15 июня 2012Разное
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В киевской фан-зоне Евро-2012 на Крещатике сегодня вечером произошел инцидент между болельщиками, который не имел серьезных последствий благодаря вмешательству охраны фан-сектора.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.
"По предварительной информации, в фан-зоне на Крещатике произошел спор, который переходил в небольшую сутолоку. Стюарды своевременно вмешались в ситуацию и восстановили порядок", - отметили в главке.
При этом в милиции добавили, что заявлений от пострадавших или вызовов милицейских нарядов не поступало.
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