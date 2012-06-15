Столичная милиция готова применить водометы, если возникнут беспорядки в связи с матчем Англия-Швеция

Специальные автомобили с водометами на центральных улицах Киева находится для обеспечения правопорядка во время и после матча между сборными Англии и Швеции.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г.Киеве.

"Мы готовы обеспечить охрану общественного порядка. Зная ситуацию, которая была в Польше с российскими фанами, учитывая характер английских болельщиков, мы готовы ко всему", - отметили главке, комментируя появление в центре столицы специальной техники.

Отвечая на вопрос о том, сколько водометов находится на центральных улицах Киева, в главке сказали: "В достаточном количестве для обеспечения охраны общественного порядка".

В свою очередь, в Управлении по связям с общественностью МВД Украины отметили, что "законом предусматривается использование водометов для пресечения грубых массовых нарушений общественного порядка".

При этом в МВД отметили, что спецавтомобили с водометами состоят на вооружении Внутренних войск МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов высказал надежду, что матч межу сборными Англии и Швеция в Киеве не будет сопровождаться беспорядками с участием английских болельщиков.

Отвечая на замечание журналиста о том, что на подъезде к фан-зоне размещены машины с водометами, А.Попов отметил: "Специальной техники со стороны города не подтягивалось, не организовывалось. Возможно, это была инициатива милиции, я уточню этот вопрос".

Матч межу сборными Англии и Швеции начнется в 21.45.