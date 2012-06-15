Курс НБУ на 18.06.2012

Официальный курс НБУ на 18.06.2012 100 USD – 799.2500 100 (на 15 июня – 799.2500) 100 EUR – 1006.7353 (на 15 июня – 1003.1387) 10 RUR – 2.4672 (на 15 июня – 2.4534)

Официальный курс НБУ на 18.06.2012 100 USD – 799.2500 100 (на 15 июня – 799.2500) 100 EUR – 1006.7353 (на 15 июня – 1003.1387) 10 RUR – 2.4672 (на 15 июня – 2.4534) Учетные курсы банковских металлов на 18.06.2012 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 129658.33 (на 15 июня – 129398.58) 961 XAG 10 Серебро – 2290.65 (на 15 июня – 2308.23) 962 XPT 10 Платина – 119248.10 (на 15 июня – 118688.63) 964 XPD 10 Палладий – 50832.30 (на 15 июня – 49713.35)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter