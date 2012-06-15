Польские суды вынесли свыше 60 приговоров участникам драк в Варшаве

Варшава. Районные суды столицы Польши вынесли свыше 60 приговоров участникам беспорядков в день матча между польской и российской сборны0ми в Варшаве, в том числе пяти гражданам России.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили сегодня представители двух судов, которые рассматривали дела задержанных 12 июня полицией футбольных хулиганов.

Пресс-секретарь Варшавского окружного суда, который рассмотрел большинство дел, Войчех Малек сказал, что нарушители чаще всего получили наказание в виде условного лишения свободы от 3 до 8 месяцев с испытательным сроком до 2-5 лет.

"Наименьшее наказание было в виде штрафа 120 евро за то, что мужчина "ворвался" в фан-зону, а самое строгое - 1,5 года заключения без какого-либо испытательного срока за участие в избиении", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что среди осужденных трое граждан России, двое из которых ближайшие 2 и 3 месяца проведут в польской тюрьме, а один получил условный приговор.

По его словам, еще трех россиян судья сегодня освободил, направив дело на дополнительное расследование в прокуратуру, которая может или его закрыть, или снова направить на рассмотрение суда.

Пресс-секретарь Варшавского окружного суда Praga Марчин Лоховский сообщил агентству об условном осуждении одного гражданина Российской Федерации к трем месяцам заключения с испытательным сроком 2 года за то, что он после завершения матча между сборными Польши и России выбежал на футбольное поле Национального стадиона.

"Он признал вину и был передан работникам пограничной службы (которая должна его депортировать)", - сказал он.

Собеседник агентства заметил, что суд также дал согласие на трехмесячный арест 4 россиян, принимавших участие в драке, отметив, что окончательное решение в их деле суд будет принимать позже.

В то же время, по его словам, суд оправдал россиянина, которого полиция обвинила в том, что он бросил на футбольную арену сигнальные огни, что, согласно польскому законодательству, карается заключением до 2 или 5 лет.

Представители судей сообщили, что часть хулиганов, большинство из которых были в возрасте от 18 до 23 лет, также заплатят штраф в размере 120, 200 и 700 евро, в зависимости от серьезности вины.

Собеседники агентства заметили, что тюремное заключение будут отбывать 15 участников беспорядков, главным образом за драки, отметив, что суды оправдали 4 обвиняемых.

Пресс-секретарь столичной полиции Мачей Карчинский сообщил УНИАН, что четверо из 25-ти задержанных полицией россиян проходили в делах как свидетели, заметив, что семеро граждан России признали вину и добровольно попросили суд определить им наказание.

Как сообщал УНИАН, польские правоохранители задержали свыше 180 лиц за участие в безпорядках в столице Польши во время шествия российских болельщиков на Национальный стадион, большинство из которых оказались поляками и россиянами: больше 150 и 25, соответственно.

Полиция отметила, что большинство участников "российского шествия болельщиков" мирно шли на футбольную арену, в то время как беспорядки устроили около сотни псевдоболельщиков, которые хотели подраться между собой и для укрощения которых стражи порядка использовали водометы, слезоточивый газ и производили предупредительные выстрелы.