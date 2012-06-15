Янукович наложил вето на закон об административных услугах

Президент Украины Виктор Янукович наложил вето на принятый Верховной Радой Закон «Об административных услугах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции, Президент вернул этот закон со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом.

Как считает В.Янукович, принятый закон не содержит инструментов для его реализации.

В частности, в законе отсутствуют механизм финансового обеспечения центров предоставления административных услуг, механизм компенсации государством органам местного самоуправления осуществления полномочий по предоставлению определенных административных услуг, констатирует Президент.

Также, по его словам, в законе не предусмотрен механизм контроля над эффективностью использования бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 мая приняла Закон "Об административных услугах".

Данным законом определены основные принципы деятельности субъектов предоставления административных услуг, прав и обязанностей физических и юридических лиц по получению административных услуг.

Предусмотрено, что только законом определяется исчерпывающий перечень административных услуг, и установлен запрет на делегирование субъектам ведения хозяйства полномочий по предоставлению административных услуг.

Данным законом предусмотрено также предоставление административных услуг через центры предоставления административных услуг; вводится институт администратора центра предоставления административных услуг. Предусмотрено функционирование Единого государственного портала административных услуг.