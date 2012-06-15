ТОП-10 (15 июня)

Бурение первой в Украине скважины сланцевого газа начнется в сентябре - Азаров

«Укртрансгаз» и «Укргазвыдобування» трансформированы в ПАО

Eni приобрела контрольный пакет "Захидгазинвеста", получив право добывать сланцевый газ в Украине

Кабмин выпустит ОВГЗ на 1 млрд грн для достройки Днестровской ГАЭС

«Киевстар» и МТС ответили Антимонопольному комитету

Тигипко предлагает, чтобы долги госпредприятий по зарплате погашали все работающие украинцы

Янукович наложил вето на закон об административных услугах

Усилена ответственность за нарушение требований трудового законодательства

МВД вернуло EX.ua оборудование, контент будет полностью восстановлен

В Украине планируют создать государственного заказчика строительства доступного жилья

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Бурение первой в Украине скважины сланцевого газа начнется в сентябре - Азаров

Бурение первой в Украине скважины сланцевого газа начнется в сентябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после открытия Червонодонецкой дожимной компрессорной станции на Шебелинском месторождении в Харьковской области заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«В сентябре месяце будем бурить первую скважину на сланцевый газ. Будет, безусловно, в Украине добыча своего собственного сланцевого газа. Возможно, подумаем о сланцевой нефти, это тоже интересная и перспективная идея», - сказал Н.Азаров.

Напомним, Украина, стремящаяся сократить зависимость от дорожающего российского газа за счет увеличения добычи альтернативного топлива, в конце февраля выставила на конкурс два месторождения: Юзовское в Донецкой области и Олесское – во Львовской с запасами сланцевого газа.

Победителем конкурса на заключение СРП на Олесской площади была признана компания Chevron. Ожидается, что компания Сhevron начнет промышленную добычу сланцевого газа на Олесской площади в 2017 году.

В конкурсе на заключение соглашения о разделе продукции по Юзовской площади победила компания Shell, которая планирует начать разведочное бурение в 2013 году, а исследовательско-промышленную разработку (ИПР) - в 2015 году.

Второй проект – над которым работает Shell в Украине - поисковая скважина в Первомайском районе Харьковской области, бурение которой намечено на осень 2012 года. Этот проект осуществляется в рамках совместной деятельности Shell и ДК «Укргазвыдобування».

Как сообщалось, управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.

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«Укртрансгаз» и «Укргазвыдобування» трансформированы в ПАО

«Укртрансгаз» и «Укргазвыдобування» трансформированы из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины» в публичные акционерные общества.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН на брифинге после открытия Червонодонецкой компрессорной станции на Шебелинском месторождении газа, сказал премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, соответствующее решение было принято в связи с присоединением Украины к Европейской энергетической хартии. «Есть такое решение. Оно вызвано тем, что мы присоединились к Энергетической европейской хартии и строим свою систему транспортировки, добычи и распределения газа в соответствии с этой энергетической хартией», - сказал Н.Азаров.

Напомним, Украина является полноправным членом Энергетического содружества с 1 февраля 2011 года.

12 мая т.г. вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

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Eni приобрела контрольный пакет "Захидгазинвеста", получив право добывать сланцевый газ в Украине

Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила сегодня о подписании соглашения, позволяющего приступить к разработке месторождений сланцевого газа на западе Украины.

Как говорится в сообщении компании, имеющемся в распоряжении агентства УНИАН, Eni получила право добычи газа путем приобретения 50,01% акций компании «Захидгазинвест», обладающей лицензией на добычу сланцевого газа во Львовском угольном бассейне.

«Захидгазинвест» подконтролен государственной компании «Надра Украины» и нефтегазовой компании «Кадоган Петролеум».

Eni не сообщает о сумме сделки, но говорит, что подписанное соглашение находится в рамках заключенного в прошлом году с госкомпанией «Надра Украины» меморандума, а также соглашения с «Кадоган Петролеум».

Как сообщал УНИАН, в мае Украина, ставящая целью снизить зависимость от дорогого российского газа, выбрала на конкурсе иностранных партнеров в добыче сланцевого газа. На Олесском месторождении на западе страны им станет Chevron, а на Юзовском, на востоке, - Shell.

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого, разведочное бурение на Юзовской площади будет начато в 2013 году, а исследовательско-промышленная разработка - в 2015 году. Соответствующие работы на Олесской площади планируется начать в 2014 и 2016 году соответственно.

По оценке министра, ежегодная промышленная добыча газа на обеих площадях может достигать 10-15 млрд кубометров.

На участие в конкурсах подавали заявки 5 транснациональных компаний, включая Eni.

Украина ежегодно добывает около 20 миллиардов кубометров газа. Импорт из России этого вида топлива в текущем году может составить до 27 миллиардов кубометров.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

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Кабмин выпустит ОВГЗ на 1 млрд грн для достройки Днестровской ГАЭС

Кабинет министров Украины планирует выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 1 млрд грн с последующим приобретением их в госсобственность для обмена на акции дополнительной эмиссии ПАО «Укргидроэнерго». Это предусмотрено правительственным законопроектом "О внесении изменений в Закон о Государственном бюджете Украины на 2012 г." , зарегистрированном в Верховной Раде (№ 10612 от 14 июня)

Как сказано в пояснительной записке к данному законопроекту, полученные от размещения ОВГЗ средства планируется направить на финансирование проекта «Укргидроэнерго» по завершению в 2013 г. строительства первой очереди Днестровской ГАЭС. Отмечается, что это будет возможно лишь при условии обеспечения в 2012 г. финансирования строительства в объеме не менее 1,9 млрд грн. На данное время финансовым планом «Укргидроэнерго» предусмотрено финансирование строительства Днестровской ГАЭС лишь в объеме 650 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

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«Киевстар» и МТС ответили Антимонопольному комитету

«МТС Украина» вводит временный мораторий на изменения тарифов

Оператор мобильной связи «МТС Украина» вводит временный мораторий на изменения тарифов. Об этом говорится в официальном комментарии компании относительно рекомендаций Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по снижениею тарифов, поступившем в УНИАН.

В комментарии отмечается, что «поскольку АМКУ выразил желание разобраться в ситуации с тарифами, мы вводим временный мораторий на изменения, чтобы создать условия для дополнительного анализа ситуации и принятия взвешенного решения Комитетом».

В то же время в комментарии «МТС Укрина» отмечается, что в компании существует программа управления тарифами, направленная на то, чтобы приводить существующие предложения в соответствие с меняющимися предпочтениями абонентов. Это, как считают в компании, «обычный процесс управления бизнесом», ведь профиль потребления абонентов постоянно меняется – какие-то услуги становятся более востребованными, какие-то отходят на второй план, меняется их себестоимость.

«Соответственно, корректируются объемы предоставляемых услуг, их набор и цены – как в сторону повышения, так и снижения», - говорится в комментарии.

По данным компании, только в 2012 году было выпущено несколько десятков тарифов и акций, которые привели к реальному снижению цен на мобильную связь и сервисы. Это, например, отмена платы за соединение и обязательного пополнения за бесплатные минуты, бесплатный «безлимитный день», снижение цен на звонки и SMS в Россию, Польшу, другие европейские страны, отмена платы за замену SIM-карты.

При этом, как говорится в комментарии, какие бы оптимизации ни проводились, украинский телеком-рынок является одним из наиболее конкурентных – за семь лет тарифы на мобильную связь снизились в семь раз и остаются самыми низкими в Европе и СНГ.

Справка УНИАН. ПрАО «МТС Украина» обслуживает более 19,1 млн абонентов мобильной связи. Выручка компании за 2011 год составила 9,1 млрд гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

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"Киевстар" заявляет, что тарифная политика компании ведется в соответствии с законодательством Украины

Тарифная политика оператора мобильной связи «Киевстар» ведется строго в соответствии с законодательством Украины.

Об этом говорится в официальном комментарии компании на рекомендации АМКУ по снижению тарифов, переданном УНИАН.

В комментарии отмечается, что официальный текст рекомендаций АМКУ «получен 20 минут назад», и «до детального изучения этого документа мы не готовы комментировать дальнейшие шаги компании».

Что же касается изменения тарифов, то, как сообщили в компании, они связаны с переходом на новую модель «пакетных услуг», «то есть - предоставление большего объема услуг за те же деньги».

При этом, по данным компании, изменения тарифов не привели к росту доходов – «средний доход компании» от одного абонента мобильной связи «в целом за последний год не изменился, а за первый квартал 2012 года снизился на 1%».

При этом, как отмечается в комментарии, телекоммуникационная отрасль Украины ощущает влияние инфляции - за минувший год возросла стоимость электроэнергии, а государственный сбор за использование радиочастот вырос в 5 раз с 2,4 млрд грн. до 13 млрд грн. И в то же время, мобильная связь в Украине, по данным компании, одна из самых дешевых. Так, средний счет абонента в Украине в месяц составляет 40-42 грн (около 5 долл.), в то время, как в России этот показатель составляет 6 долл., в Белоруссии – 8 долл., в общем по странам СНГ - 7,2 долл.

Как сообщал УНИАН, вчера АМКУ рекомендовал операторам мобильной связи "Киевстар" и "МТС Украина" снизить тарифы на услуги мобильной связи до экономически обоснованного уровня. Эти рекомендации АМКУ связаны с тем, что в 2012 году ведущие операторы подняли тарифы на ряд своих услуг на 20-50%.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Количество мобильных абонентов бизнес-единицы составляет почти 24,9 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 460 тыс.

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Тигипко предлагает, чтобы долги госпредприятий по зарплате погашали все работающие украинцы

В Кабинете министров готовится законопроект о солидарной ответственности, предусматривающий, что из отчислений каждого работающего украинца будет создаваться фонд для погашения задолженности по зарплате на государственных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Николаеве заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

«Мы готовим сейчас законопроект, который предусматривает солидарную ответственность всех работающих по отношению к тем людям, которые попадают в такую ситуацию, - сказал С.Тигипко. - Скорее всего, часть средств единого социального взноса будет перераспределена из отдельных социальных фондов еще в один фонд, в котором не будет отдельно создаваться администрация, но в котором будут накапливаться средства для предприятий, на которых будет вот такая ситуация».

Как пояснил С.Тигипко, «это означает, что мы все с каждой заработной платы, без увеличения нагрузки, будем делать перечисления».

«Вы сегодня в среднем платите 36,6% единых социальных взносов. Мы предусматриваем, что какой-то взнос мы уменьшим, а часть эту перечислим туда, чтобы задолженность таким вот образом можно было компенсировать», - отметил он.

По словам С.Тигипко, он пока не видит других вариантов, как решить вопрос с погашением такой задолженности.

«Когда мы начинаем входить конкретно в проблемы каждого предприятия, начинаются суды, инвесторы, которые накрутили какие-то долги, и в правовом поле решать это очень тяжело - затягивается надолго. Другого варианта в наших условиях я не вижу. Пока что не нашел», - сказал он.

С.Тигипко отметил, что в последнее время задолженность по заработной плате по всей стране удалось снизить. Однако остались проблемы с предприятиями-банкротами и государственными предприятиями оборонного комплекса.

В ближайший год для погашения задолженности по зарплате на госпредприятиях необходимо будет собрать порядка 1 млрд грн, подчеркнул он.

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Янукович наложил вето на закон об административных услугах

Президент Украины Виктор Янукович наложил вето на принятый Верховной Радой Закон «Об административных услугах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции, Президент вернул этот закон со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом.

Как считает В.Янукович, принятый закон не содержит инструментов для его реализации.

В частности, в законе отсутствуют механизм финансового обеспечения центров предоставления административных услуг, механизм компенсации государством органам местного самоуправления осуществления полномочий по предоставлению определенных административных услуг, констатирует Президент.

Также, по его словам, в законе не предусмотрен механизм контроля над эффективностью использования бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 мая приняла Закон "Об административных услугах".

Данным законом определены основные принципы деятельности субъектов предоставления административных услуг, прав и обязанностей физических и юридических лиц по получению административных услуг.

Предусмотрено, что только законом определяется исчерпывающий перечень административных услуг, и установлен запрет на делегирование субъектам ведения хозяйства полномочий по предоставлению административных услуг.

Данным законом предусмотрено также предоставление административных услуг через центры предоставления административных услуг; вводится институт администратора центра предоставления административных услуг. Предусмотрено функционирование Единого государственного портала административных услуг.

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Усилена ответственность за нарушение требований трудового законодательства

С этой недели в Украине усилена ответственность за нарушение требований трудового законодательства.

Как отметили в юридической фирме Baker & McKenzie, Законом №4714-VI от 17 мая 2012 года внесены изменения в ст.41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая теперь прямо предусматривает ответственность должностных лиц за нарушение порядка или срока проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере от 30 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на сегодня - от 510 грн до 1700 грн).

Такой же штраф предусмотрен за нарушение срока предоставления работникам, в том числе бывшим, документов об их трудовой деятельности, необходимых для назначения пенсии, и за предоставление указанных документов, содержащих недостоверные данные.

Законом №4837-VI от 24 мая 2012 года увеличены размеры штрафов, применяемых за нарушение требований законодательства об охране труда. За совершение такого нарушения работниками предусмотрен штраф в размере от 4 до 10 не облагаемых налогом минимумов (от 68 грн до 170 грн), должностными лицами — в размере от 20 до 40 необлагаемых минимумов (от 340 грн до 680 грн).

Кроме этого установлена ответственность за нарушение порядка уведомления о несчастном случае на производстве. Уведомление о несчастном случае или нарушение порядка уведомления (в том числе сроков) теперь влечет наложение штрафа на ответственных должностных лиц в размере от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов (от 340 грн до 850 грн).

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МВД вернуло EX.ua оборудование, контент будет полностью восстановлен

Министерство внутренних дел вернуло администрации файлообменника EX.ua оборудование, ранее взятое на экспертизу.

Весь пользовательский контент файлообменника будет восстановлен в ближайшее время, говорится в сообщении юридической компании «Юскутум», которая предоставляет интересы EX.ua.

«Мы считаем, это была ненужная мера, которая не могла помочь следствию, а только мешала работе ресурса. В ближайшее время весь пользовательский контент будет восстановлен», - отметил управляющий партнер ЮК «Юскутум» Артем Афян.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января 2012 года закрыла крупнейший украинский портал файлообмена EX.ua.

На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявили, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

После закрытия EX.ua пользователи Интернет в знак протеста массово атаковали сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала EX.ua, а 3 февраля веб-ресурс частично возобновил свою работу.

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В Украине планируют создать государственного заказчика строительства доступного жилья

В Украине планируется создать государственного заказчика массового строительства доступного жилья, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолия Близнюка, местные власти должны начать массовое строительство на участках, обеспеченных инженерно-транспортной инфраструктурой, которые уже были отобраны для строительства доступного жилья.

«Вы (местные власти – УНИАН) информировали министерство о земельных участках, отведенных для строительства доступного жилья. Пришло время реализовать эти проекты. Заказчиком на этих землях могут выступать местные органы власти. Также правительство планирует создать государственного заказчика массового строительства доступного жилья», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, для строительства жилья в регионах местными властями отобрано 628 площадок на 1,7 тыс. га земли, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

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