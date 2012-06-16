Украина проиграла Франции со счетом 0:2

Сборная Украины в матче второго тура группы D Евро-2012 уступила команде Франции со счетом 0:2.

Как передает корреспондент УНИАН, оба гола были забиты в начале второго тайма.

Сначала на 53-й минуте матча гол забил Жерами Менез, а уже на 56-й минуте счет удвоил Иоанн Кабае.

После этого матча сборная Франции набрала 4 очка и вышла на первое место в отборочной группе D.

У сборной Украины остается 3 очка.