Украина проиграла Франции со счетом 0:2
11:40, 16 июня 2012Разное
0
Сборная Украины в матче второго тура группы D Евро-2012 уступила команде Франции со счетом 0:2.
Как передает корреспондент УНИАН, оба гола были забиты в начале второго тайма.
Сначала на 53-й минуте матча гол забил Жерами Менез, а уже на 56-й минуте счет удвоил Иоанн Кабае.
После этого матча сборная Франции набрала 4 очка и вышла на первое место в отборочной группе D.
У сборной Украины остается 3 очка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter