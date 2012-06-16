Блохин игрой Украина-Франция «в целом удовлетворен, но не все удалось»

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин сегодняшней игрой со сборной Франции «в целом удовлетворен, но не все удалось».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции в Донецке.

«В целом, я удовлетворен игрой, но, наверное, не все удалось выполнить, о чем мы договаривались в каком-то плане», - сказал тренер.

При этом он добавил: «Ну, и то, что я говорил: победа над шведами нам еще ничего не гарантировала. Поэтому, если мы подумали, что мы уже в четвертьфинале, наверное, сделали ошибку».

О.Блохин подчеркнул, что ему «не понравилось, что после второго гола команда перестала играть».

По его мнению, в игре украинской сборной «все пошло не так, когда прозевали контратаку, когда нам из-под ноги забили первый мяч, все перевернулось вдруг, тем более, ничего не предвещало такого, ну а точку поставил второй забитый».

Тренер призвал журналистов, тем не менее, не грустить и пообещал сделать выводы из проигрыша.

«А что так грустно? Ну, проиграли мы, проиграли. Забыли. У нас еще одна игра. Я понимаю, что мы проиграли, что ответственность на мне лежит», - сказал О.Блохин.

Заметив некоторую неторопливость в вопросах журналистов, он добавил: «Давайте хоть вопросы какие-то, почему так грустно? Будем разбираться. А что делать, выходить мне на поле? … Я понимаю, расстроились. Вот вы расстроились, а я, наверное, прыгаю, танго танцую?».

О.Блохин после некоторой иронии над собой еще раз акцентировал, что винит в проигрыше команды только себя. «Меня ругайте, свистите, а ребята в чем виноваты? Они отдавались и бились, но не получилось».