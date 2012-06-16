Швеция проиграла Англии и потеряла шансы выйти в четвертьфинал Евро-2012

Сборная Швеции в матче второго тура группы D проиграла сборной Англии со счетом 2:3 и потеряла шансы выйти в четвертьфинал Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, в первом тайме счет открыл на 23-й минуте нападающий англичан Энди Кэролл.

Однако во втором тайме Олоф Меллберг на 49-й минуте сравнял счет, а затем он же на 59-й минуте вывел команду Швеции вперед.

Впрочем на 64-й минуте англичанин Тео Волкотт сравнял счет, а на 78-й Данни Веллбек принес победу сборной Англии.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла сборной Франции со счетом 0:2.

Таким образом, после второго тура лидерами группы D являются сборные Франции и Англии, которые имеют по 4 очка, Украина идет третьей с 3 очками, Швеция не имеет очков. Для того, чтобы выйти в четвертьфинал Евро-2012, украинской команде в последнем туре необходимо обязательно выигрывать у сборной Англии.