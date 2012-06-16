Янукович принял отставку Паладия с должности председателя Госслужбы интеллектуальной собственности
13:08, 16 июня 2012Разное
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Президент Украины Виктор Янукович принял отставку Николая Паладия с должности председателя Государственной службы интеллектуальной собственности Украины.
Как отмечается в соответствующем указе, размещенном на сайте главы государства, решение принято в соответствии со статьей 31 Закона Украины «О государственной службе».
Как сообщал УНИАН, Президент назначил Н.Паладия на должность председателя Госслужбы интеллектуальной собственности 25 декабря 2010 года.
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