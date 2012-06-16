Полиция в Москве задержала 10 человек в ходе акции «Оккупай Следственный комитет»

В Москве полиция задержала 10 человек в ходе акции «Оккупай Следственный комитет».

Об этом УНИАН сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«У Следственного комитета продолжают задерживать людей. Схватили уже 10 человек», - сказал С.Удальцов.

По его словам, на акцию у стен Следственного комитета пришло около 100 человек, которые требуют прекратить преследования оппозиции.

Собравшиеся требуют освобождения арестованных по делу о массовых беспорядках 6 мая.

«После Марша миллионов 6 мая репрессивная машина заработала с новой силой - уже арестованы 13 человек, проходят массовые обыски. Данное уголовное дело ведет Следственный комитет РФ», - пояснили организаторы.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Следственном комитете России заявили, что российские оппозиционеры могут поменять свой процессуальный статус и перейти из свидетелей в подозреваемые в деле о массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителей власти на Болотной площади накануне инаугурации Президента Владимира Путина 6 мая.

11 июня следователи обыскали места проживания российских оппозиционеров Алексея Навального, Сергея и Анастасии Удальцовых, Ильи Яшина, Ксении Собчак и других.

6 мая накануне инаугурации Президента РФ В.Путина состоялась акция протеста оппозиции, которая закончилась задержанием в Москве около 400 человек.

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