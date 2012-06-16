В Киеве гражданин Бангладеш украл у французского болельщика 2,6 тыс. евро

Сотрудники киевской милиции задержали гражданина Бангладеш, который украл у французского болельщика из кармана бумажник с 2,6 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, инцидент произошел вчера днем на ул. Сагайдачного.

Как отметили в главке, французский гражданин, увидев милиционеров, которыми оказались сотрудники ГАИ, обратился к ним с просьбой о помощи. В результате принятых мер был задержан гражданин Бангладеш, у которого изъяли украденное.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.