Львовские милиционеры задержали подозреваемых в избиении и ограблении румынского фотокорреспондента

Сегодня ночью львовские милиционеры задержали группу лиц, которые избили и ограбили румынского фотокорреспондента, забрав у него фотоаппаратуру и ноутбук.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины во Львовской области.

«Задержанные сознаются в содеянном. Мы изъяли вещественные доказательства. Сейчас проводятся следственные действия», - сообщил начальник Галицкого районного отделения милиции Львова Иван Иваночко.

Как сообщал УНИАН, утром 14 июня во львовскую милицию обратился фотокорр румынского издания, который приехал в Украину как болельщик, по поводу его избиения и ограбления в парке «Высокий замок».

По словам потерпевшего, в кафе он познакомился с группой молодых людей, которые предложили провести ему экскурсию. В парке «Высокий замок» они избили иностранца, забрав оборудование для фотосъемки.

Работники Галицкого РО милиции Львова возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.