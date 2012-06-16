Во львовской фан-зоне милиционеры задержали двух карманных воров

Во львовской фан-зоне милиционеры задержали карманных воров.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

При этом в милиции отметили, что потерпевшие еще не успели обнаружить пропажу, а милиция уже задержала воров, увидев, как один вытащил у женщины из сумочки кошелек, а другой украл у парня мобильный телефон.

Милиционеры возвратили болельщикам украденные вещи.

Установлено, что задержанным злоумышленникам 30 и 34 года, они местные жители, ранее судимые за кражи. Мужчины надеялись хорошо заработать на «карманах» футбольных болельщиков, но придется снова отвечать перед законом, констатировали в милиции.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Милиция в очередной раз обращается ко всем болельщикам с просьбой быть бдительными, а в случае совершения в отношении них преступления немедленно обращаться к работникам милиции.