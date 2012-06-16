В киевском метро задержан мужчина, который за два часа украл телефоны у трех женщин

Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего мужчину, который в столичном метрополитене в течение 2-х часов украл у трех женщин дорогие мобильные телефоны.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По данным милиции, задержанный карманный вор ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Во время задержания у вора было изъято похищенное.