21 июля впервые будет отмечаться День фаната Украины

21 июля во время торжественной церемонии проводов Национальной Олимпийской сборной Украины на Игры XXX Олимпиады в Лондоне впервые будет отмечаться День фаната Украины.

Как сообщили УНИАН в Национальном Олимпийском комитете, в прошлом году компания «МТС Украина» совместно с ведущим маркетинговым изданием «Маркетинг Медиа Ревью» запустила образовательный проект «Практический маркетинг».

Проект продлился с октября 2011 года по май 2012 года. Студенты разрабатывали идею празднования Дня фаната, способного объединить украинских болельщиков разных видов спорта.

Национальный олимпийский комитет Украины вместе с «МТС Украина» выбрали из трех финалистов победителя, идеи которого будут реализованы во время Дня фаната.

«Очень приятно, что есть такие добрые и хорошие инициативы, направленные в поддержку наших олимпийцев. Уверен, что такое мероприятие позволит объединить наших граждан вокруг спорта, и будет способствовать популяризации здорового образа жизни и воспитанию здоровой нации», - отметил президент НОК Сергей Бубка.

По словам генерального директора «МТС Украина» Ивана Золочевского, День фаната Украины должен стать не просто праздником, а настоящим спортивно-социальным событием. «Спорта в Украине мало, а спортивных праздников почти нет. Поэтому идею, которая родилась в этом году, планируем реализовать, и надеемся, что она будет иметь продолжение», - подчеркнул И.Золочевский.