УЕФА открыл дисциплинарное дело против Футбольной ассоциации Англии
08:15, 18 июня 2012Разное
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольной ассоциации Англии в связи с ненадлежащим поведением английских болельщиков во время матча против Швеции в Киеве 15 июня, а именно – из-за попытки выбежать на футбольное поле.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит это дело в среду, 20 июня.
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