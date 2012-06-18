УЕФА открыл дисциплинарное дело против Футбольной ассоциации Англии

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольной ассоциации Англии в связи с ненадлежащим поведением английских болельщиков во время матча против Швеции в Киеве 15 июня, а именно – из-за попытки выбежать на футбольное поле.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит это дело в среду, 20 июня.