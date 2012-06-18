Анонс на 18 июня

Пресс-конференция на тему: «Безопасность аттракционов в Украине».

В рамках Европейской недели стабильной энергетики в Европейском городке состоится экспертная толока "ЭнергоНЕэффективность: почему мы до сих пор греем асфальт?».

Встреча председателя ГНС Украины Александра Клименко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Аланом Реми.

Пресс-конференция компании ASBIS–Украина - крупнейшего украинского дистрибьютора ИТ-продуктов и японского производителя инновационных устройств компании BUFFALO, посвященная подписанию дистрибьюторского соглашения и началу поставок продукции BUFFALO в Украину.

Торжественная церемония открытия «Европейской Недели стабильной энергетики» и пресс-брифинг.

Круглый стол на тему: "Риски и целесообразность введения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования".

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