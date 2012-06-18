Анонс на 18 июня
Встреча председателя ГНСУ Клименко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Реми. Торжественная церемония открытия «Европейской Недели стабильной энергетики» и пресс-брифинг. Круглый стол на тему: "Риски и целесообразность введения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования".
Пресс-конференция на тему: «Безопасность аттракционов в Украине».
В рамках Европейской недели стабильной энергетики в Европейском городке состоится экспертная толока "ЭнергоНЕэффективность: почему мы до сих пор греем асфальт?».
Встреча председателя ГНС Украины Александра Клименко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Аланом Реми.
Пресс-конференция компании ASBIS–Украина - крупнейшего украинского дистрибьютора ИТ-продуктов и японского производителя инновационных устройств компании BUFFALO, посвященная подписанию дистрибьюторского соглашения и началу поставок продукции BUFFALO в Украину.
Торжественная церемония открытия «Европейской Недели стабильной энергетики» и пресс-брифинг.
Круглый стол на тему: "Риски и целесообразность введения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования".
***
Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63