Германия и Португалия вышли в четвертьфинал Евро-2012 из отборочной группы В

Сборные Германии и Португалии вышли в четвертьфиналу Евро-2012 из отборочной группы В.

Как передает корреспондент УНИАН, в матчах последнего тура в этой группе во Львове команда Германии со счетом 2:1 победила сборную Дании, а сборная Португалии в Харькове с таким же счетом переиграла Нидерланды.

Таким образом, по результатам всех матчей в группе В первое место заняла Германия с максимальным результатом в девять очков, вторыми стали португальцы с шестью пунктами.

За границей плей-оффа остались датчане, набравшие три очка, и сборная Голландии, которая сенсационно уступила во всех трех матчах и не смогла получить ни одного балла.

Как сообщал УНИАН, в субботу из группы А в 1/4 Евро-2012 вышли команды Чехии и Греции. Таким образом, согласно турнирной сеткой, в первом четвертьфинальном матче 21 июня в Варшаве сыграют Чехия с Португалией, а во втором 22 июня в Гданьске – Германия с Грецией.