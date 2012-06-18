В Харькове около 50 тыс. болельщиков прошли маршем перед матчем Нидерланды–Португалия

Вчера в Харькове перед началом матча Нидерланды – Португалия около 50 тыс. болельщиков прошествовали по улицам города к стадиону «Металлист».

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на директора Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 Александра Нечипоренко, отметив, что к голландским болельщикам присоединились харьковчане и гости города.

Третье по количеству сыгранных матчей шествие голландских болельщиков стартовало от фан-зоны на пл. Свободы. Длина маршрута составляла около 10 км по центральным улицам города.

Шествие возглавлял фирменный оранжевый автобус «Orange Club». Голландцы, одетые в цвет национальной команды, - оранжевый, и карнавальные костюмы, пели фановские песни. Харьковчане в ожидании шествия, выстроились вдоль маршрута практически по всей его длине. Они встречали болельщиков футбольными кричалками, из некоторых магазинов на улицу повыносили колонки, откуда звучала голландская музыка.

«Болельщики прошли по Харькову мирно и весело. Должен отметить, что шествие было организовано на высоком уровне. Довольны голландцы, рады харьковчане, встречающие фанов», - рассказал А.Нечипоренко.

Он подчеркнул, что вчера Харькову повезло с погодой и нужды поливать улицы с целью охлаждения не было. Тем не менее, по маршруту шествия подготовили пожарные брандспойты.

Как сообщал УНИАН, сборная Португалии победила команду Нидерландов в Харькове со счетом 2:1.