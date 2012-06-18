ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Страны БРИКС обсудят реформирование МВФ» пишет: страны БРИКС намерены выработать единую позицию по реформированию МВФ и сирийскому вопросу перед саммитом G20…

http://delo.ua/world/strany-briks-obsudjat-reformirovanie-mvf-179552/

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Также «Дело» в публикации «Лидер греческих выборов планирует остаться в Евросоюзе» пишет: лидер правоцентристской партии "Новая демократия", которая побеждает на парламентских выборах в Греции, заявил, что греки проголосовали за то, чтобы остаться в еврозоне…

http://delo.ua/world/lider-grecheskih-vyborov-planiruet-ostatsja-v-evrosojuze-179560/

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«Дело» в публикации «Инфраструктура под Евро-2012 обошлась Украине в 40 млрд грн» пишет: премьер-министр Николай Азаров оценивает объем средств, вложенных с 2010 года в инфраструктуру Украины для подготовки к чемпионату Европы по футболу, в 40 млрд гривен…

http://delo.ua/ukraine/infrastruktura-pod-evro-2012-oboshlas-ukraine-v-40-mlrd-grn-179551/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Электричество выйдет током» пишет: компенсировать низкие тарифы на электроэнергию для граждан, помимо промышленных предприятий, будут и самые зажиточные потребители из числа физических лиц. Нацкомиссия регулирования электроэнергетики установила для абонентов, потребляющих свыше 800 кВт ч в месяц, тарифы на том же уровне, что и для промышленности. С 1 июля они будут платить почти 1 грн за кВт ч. Это спровоцирует бытовых потребителей искать способы уклонения от уплаты повышенных тарифов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1960673

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Также «Коммерсант» в публикации «Автоимпортеры тормозят пошлины» пишет: импортеры автомобилей пытаются оспорить увеличение пошлин. Отраслевая ассоциация ВААИД подала иск, в котором оспорила решение комиссии о начале расследования, так как, по ее мнению, оно было принято нелегитимным составом комиссии. Юристы считают требование импортеров законным, но отмечают, что решение может лишь отсрочить, но не заблокировать введение пошлин…

http://www.kommersant.ua/doc/1960940

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Газета «Сегодня» в публикации «Эксперты рассказали, почему «налог на роскошь» не будет работать» пишет: по мнению аналитиков, законопроект мертв…

http://www.segodnya.ua/news/14395752.html

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Также «Сегодня» в публикации «Карман украинца: мало тратим на одежду и не жалеем на водку» пишет: киевлянину нужно порядка 4 тысяч в месяц, а на периферии — не больше 2 тысяч…

http://www.segodnya.ua/news/14395578.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Несистемное падение на фоне системного кризиса» пишет: будущее мировой экономики весьма туманно, в Украине ситуация также сложная. Как следствие, биржи по-прежнему будут чрезвычайно волатильными, и о доминировании какого-либо тренда говорить не приходится…

http://economics.unian.net/rus/detail/131039

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Импортеров и производителей могут заставить оплачивать утилизацию товаров» пишет: Минприроды РФ хочет обязать всех импортеров и производителей потребительских товаров и упаковки платить за их утилизацию…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1859771/denezhnye_othody

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Также «Ведомости» в публикации «Россия вылетела из двадцатки самых привлекательных для розничных сетей стран мира» пишут: Россия теперь не входит даже в двадцатку самых интересных для иностранных ритейлеров развивающихся стран, показало исследование A.T.Kearney. Привлекательность отечественного розничного рынка для иностранцев резко снижается из-за нехватки недвижимости, высоких административных рисков и сильных локальных игроков, считают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1859769/rossijskij_ritejl_ne_rekomenduyut_inostrancam

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Издание «Известия» в публикации «Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз» пишет: на телезвезду могут завести дело за уклонение от уплаты налогов, а ее защита готовит заявление о вмешательстве в частную жизнь…

http://izvestia.ru/news/527697

(УНИАН)