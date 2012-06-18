Комитет европарламента обсудит сегодня перспективы подписания Соглашения об ассоциации

Брюссель. Сегодня Комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента на своем заседании в Брюсселе обсудит ситуацию в Украине и перспективы подписания Соглашения об ассоциации.

Как сообщает официальный сайт Европарламента, соответствующий вопрос стоит в повестке дня.

Предусматривается, что в обсуждении примет участие исполняющий обязанности управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Гуннар Виганд.

Кроме того, в рамках заседания Комитета будет представлено исследование по влиянию санкций, примененных ЕС к Беларуси.