Комитет европарламента обсудит сегодня перспективы подписания Соглашения об ассоциации
11:03, 18 июня 2012Разное
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Брюссель. Сегодня Комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента на своем заседании в Брюсселе обсудит ситуацию в Украине и перспективы подписания Соглашения об ассоциации.
Как сообщает официальный сайт Европарламента, соответствующий вопрос стоит в повестке дня.
Предусматривается, что в обсуждении примет участие исполняющий обязанности управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Гуннар Виганд.
Кроме того, в рамках заседания Комитета будет представлено исследование по влиянию санкций, примененных ЕС к Беларуси.
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