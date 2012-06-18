«БЮТ-Батьківщина» требует допросить Януковича по делу об убийстве Щербаня

Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует от генерального прокурора Украины Виктора Пшонки допросить Президента Украины Виктора Януковича по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета парламента заявил лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожем’якин.

По его словам, оппозиция возмущена заявлениями Президента о причастности к этому убийству экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Мы хотели бы, чтобы господин прокурор Пшонка вызвал как свидетеля и допросил господина Януковича. Если он знает очень много и обвиняет Тимошенко в убийстве, то он значит стоял где-то поблизости, или что-то слышал», - сказал А.Кожемякин. Он отметил, что глава государства должен отвечать за свои подобные заявления.

Кроме того, он заметил, что фракция требует создать Временную следственную комиссию относительно расследования резонансных убийств в 1995, 1998 годах в Донецкой области, в том числе народных депутатов Е.Щербаня, Евгения Кушнарева и присвоения имущества граждан лицами, имевшими руководящие должности в органах государственной власти.