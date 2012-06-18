Шансы Шевченко сыграть завтра в матче против Англии оцениваются врачами как 50 на 50

Шансы капитана сборной Украины Андрея Шевченко выйти на поле в завтрашнем решающем матче против команды Англии оцениваются как 50 на 50.

Об этом сказал врач сборной Украины Леонид Миронов сегодня в эфире "Завтрака с 1+1", информирует ТСН.

Он напомнил, что во время игры с Францией А.Шевченко получил достаточно болезненный удар в район коленного сустава, но "как мужественный спортсмен довел игру до конца".

По словам врача, по состоянию на вечер 17 июня состояние футболиста было вполне удовлетворительное.

"Жидкости в коленном суставе стало меньше, но остается отек и ограничение в движении, особенно при сгибе", – сказал врач.

Вечером после игры А.Шевченко постоянно проводили процедуру криотерапии с лимфодренажом, были назначены противовоспалительные препараты.

"Есть некоторые улучшения состояния Андрея. Утром мы обследуем коленный сустав, соберем консилиум из врачей национальной сборной, будут продолжаться лечебные мероприятия", - сказал Л.Миронов.

Шансы на выход А.Шевченко во вторник на поле в игре против Англии Л.Миронов оценил как 50 на 50.

"Но мне кажется, что у Андрея есть огромное желание сыграть и доказать всей стране и всему миру, что он настоящий профессионал", – отметил врач.

Он добавил, что окончательное решение о том, будет ли принимать участие А.Шевченко в вечерней тренировке в понедельник и в матче во вторник, будет зависеть, в первую очередь, от самочувствия и желания самого капитана сборной.

Как сообщалось, матч третьего тура отборочной группы D между Украиной и Англией состоится 19 июня в Донецке. Для выхода в 1/4 Евро-2012 украинской команде в этой игре нужна только победа.