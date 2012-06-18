ТОП-10 (18 июня)

В Украине рост промпроизводства в мае составил 1%, в январе-мае – 0,7%

Кабмин увеличил финансирование строительства Донецкого аэропорта

С начала года розничный товарооборот предприятий вырос на 14,1% – до 149,6 млрд грн

В мае число официальных безработных в Украине сократилось на 4,4% - до 484,8 тыс.

Exxon Mobil Corp отказалась от добычи сланцевого газа в Польше

«Нафтогаз» подписал с «Проминвестбанком» договор о продаже ОВГЗ на 1 млрд грн

ЕС не участвовал в подготовке газовых соглашений между Украиной и РФ в 2009 г. - Тейшейра

Эксперт отмечает улучшение динамики промпроизводства в Украине

ВР 20 июня рассмотрит вопрос отмены неприкосновенности Президента, депутатов и судей - Литвин

Сотрудничество Украины и Таможенного союза в формате «3+1» нереально – министр ЕЭК

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В Украине рост промпроизводства в мае составил 1%, в январе-мае – 0,7%

В Украине рост промышленного производства в мае 2012 года по сравнению с маем 2011 года составил 1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-мае 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,7%, в мае 2012 года против апреля – 1,9%.

По данным Госстата, основной рост промышленного производства в мае против мая 2011 года был зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности — на 14,9%, в т. ч. в химическом производстве — на 16,4%. Против апреля 2012 года объемы промпроизводства в данной отрасли выросли на 5,1%.

В металлургии в мае 2012 года против мая 2011 года зафиксирован спад на уровне 1,1%, против апреля 2012 года — рост 0,1%. При этом наибольшее снижение объемов производства в мае против аналогичного месяца 2011 года зафиксировано в производстве кокса и продуктов нефтепереработки — 27%, против апреля 2012 года — рост 2,2%.

Машиностроение в мае текущего года против мая 2011 года продемонстрировало скромные 0,5% роста, при этом против апреля 2011 года объемы производства в отрасли снизились на 4,7%. В январе-мае 2012 к январю-маю 2011 года объемы производства в машиностроении выросли на 2,2%

Рост промпроизводства в добывающей и обрабатывающей промышленности в мае т.г. против мая 2011 года составил по 0,4%, против апреля — 2,5% и 2,7% роста соответственно. При этом в январе-мае 2012 года против аналогичного периода 2011 года добывающая промышленность продемонстрировала рост объемов производства на 2,7%, в то же время в обрабатывающей промышленности зафиксирован спад — 0,4%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, объемы промпроизводства в мае т.г. против мая 2011 года выросли на 5,8%, против апреля 2012 года — снизились на 3,7%, а в январе-мае 2012 года к аналогичному периоду 2011 зафиксирован рост — 3,8%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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Кабмин увеличил финансирование строительства Донецкого аэропорта

Кабинет министров увеличил объем финансирования обеспечения развития Донецкого аэропорта на 271 млн грн – до 6 млрд 972,7 млн грн.

Соответствующее постановление Кабмина №529 от 6 июня размещено на сайте правительства.

Этим документом внесены соответствующие изменения в Государственную целевую программу подготовки к Евро-2012, которая, после изменений от 18 апреля предусматривала финансирования обеспечения развития Донецкого аэропорта в объеме 6 млрд 701,7 млн грн.

Увеличение финансирования произошло по статье «другие источники», в которой предусмотрено израсходовать на развитие аэропорта почти 300 млн грн.

При этом расход госсредств на эти цели сокращен на 29 млн грн.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» им. С. Прокофьева» намерен по итогам 2012 года увеличить пассажиропоток на 44,7% по сравнению с 2011 годом - до 1,2 млн чел.

Новый терминал в Донецке имеет семь этажей. Пропускная способность нового терминала - 3,1 тыс. пассажиров в час. Общая площадь здания - 58 тыс. кв. м, залов ожидания - 5 тыс. кв. м, коммерческих объектов - 4 тыс. кв. м.

Всего на строительстве аэропорта в Донецке планируется освоить 2,8 млрд грн.

Проект реконструкции коммунального предприятия «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство взлетно-посадочной полосы, перронов, аэродромно-диспетчерской вышки, а также возведение нового терминала и реконструкцию старого.

В состав аэровокзального комплекса также входит автостанция, трехэтажный паркинг на 605 машиномест, открытые паркинги на 1004 машины, автобусные стоянки на 20 автобусов. Терминал соединен с паркингом двумя крытыми галереями.

"Международный аэропорт "Донецк" имени С.С. Прокофьева” является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. По уровню пассажиропотока авиапредприятие входит в пятерку ведущих аэропортов страны. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

В аэропорту базируются авиакомпании "Донбассаэро", "КАБИ", "ИСД-авиа", "СКМ-Аруба", "Челендж Аэро".

КП "Международный аэропорт "Донецк" в 2011 году принял и отправил 829,3 тыс. пассажиров - на 35,5% больше, чем годом ранее.

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С начала года розничный товарооборот предприятий вырос на 14,1% – до 149,6 млрд грн

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, в январе-мае 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,1% по сравнению с январем-маем 2011 года и составил 149,6 млрд грн, говорится сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в АР Крым — на 25,7% - до 5,45 млрд грн, г. Севастополь — на 28,8% - до 1,83 млрд грн, Черниговской области — 17,8% - до 2,4 млрд грн, Сумской области — на 17,4% - до 2,15 млрд грн, а также в Николаевской области — на 17,2% - до 3 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, в январе-мае 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,3% по сравнению с январем-маем 2010 года.

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В мае число официальных безработных в Украине сократилось на 4,4% - до 484,8 тыс.

В Украине число зарегистрированных безработных в мае 2012 г. сократилось на 4,4%, или на 21,2 тыс. человек, и на 1 июня составило 484,8 тысяч. С начала года количество безработных сократилось на 0,7%, или на 18 тыс. человек (на 1 января 2012 года - 482,8 тыс. безработных), сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2012 года составил 1,7% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года - 1,8%).

Количество безработных, которые на 1 июня т.г. получали пособие по безработице, составило 340,2 тыс. человек, что на 3,4%, или на 11,9 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 мая.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 июня 2012 г. составила 965 грн, что на 19 грн больше, чем на 1 мая.

Кроме того, по данным Госстата, в мае т.г. на 10 рабочих мест претендовало 56 безработных. Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 июня 2012 года составляла 86,2 тыс. человек.

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Exxon Mobil Corp отказалась от добычи сланцевого газа в Польше

Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний американская Exxon Mobil Corp отказалась от добычи сланцевого газа в Польше после того, как не выявила достаточных запасов этого топлива в двух месторождениях, где провела пробное бурение.

Об пишет в понедельник польская Gazeta Wyborcza, отмечая, что отказ американской компании негативно повлияет на перспективы добычи сланцевого газа в Польше, благодаря которому страна рассчитывала уменьшить зависимость от поставок "голубого топлива" из Российской федерации.

Газета сообщила, что Exxon Mobil Corp получила 6 из выданных более 100 лицензий на поиск и добычу сланцевого газа на польских месторождениях в 2009-2010 году.

"Мы не получили постоянного коммерческого объема углеводородов", - сказал изданию представитель компании в Польше.

Он подчеркнул, что компания решила не продолжать пробного бурения, отказавшись от этого проекта.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года польский Государственный институт геологии (PIG) обнародовал свои исследования запасов сланцевого газа в Польше, которые оказались в несколько раз меньшими, чем ранее прогнозировало Управление энергетической информации США - около 5,3 триллиона кубометров.

Польские специалисты оценили запасы в максимум 1,9 млрд кубометров, а извлекаемые - от около 350 до 770 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Польша в прошлом году потребила около 14,5 млрд кубометров газа, 75% которого импортировала.

Польское правительство планировало начать промышленную добычу сланцевого газа, которое позволило бы снизить зависимость от поставок дорожающего российского газа с 2014 года.

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«Нафтогаз» подписал с «Проминвестбанком» договор о продаже ОВГЗ на 1 млрд грн

«Нафтогаз Украины» 12 июня подписал с «Проминвестбанком» (Киев) договор о продаже на условиях РЕПО облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении НАК, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

«Нафтогаз» продаст банку ОВГЗ на 1 млрд грн с обязательством обратного выкупа за 1,047 млрд грн. В сообщении указывается «срок поставки» - 2012 год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 40,463 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 29,626 млрд грн, обязательства - 35,331 млрд грн, уставный капитал — 5,299 млрд грн, собственный капитал - 5,132 млрд грн.

«Проминвестбанк» (ПИБ) в первом квартале 2012 года получил чистую прибыль в размере 3,616 млн грн.

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ЕС не участвовал в подготовке газовых соглашений между Украиной и РФ в 2009 г. - Тейшейра

Европейский Союз не участвовал в процессе подготовки газовых соглашений между Украиной и Российской Федерацией в 2009 году.

Об этом заявил посол Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра на брифинге, комментируя по просьбе УНИАН заявление евродепутата Ребекки Хармс о том, что контракты проходили экспертизу Европейского сообщества.

«Европейский Союз не раз говорил о том, что в период кризиса договоры были заключены между такими сторонами, как Украина и Россия, и в этом процессе Европейский Союз никаким образом не принимал участия», - сказал Ж. Тейшейра.

При этом он отметил, что в ЕС приветствовали факт подписания данных документов.

«Единственное, что прозвучало из уст представителей Евросоюза – что они приветствовали разрешение кризиса на тот момент», - сказал Ж. Тейшейра.

Как сообщал УНИАН, 14 июня депутат Европейского парламента Ребекка Хармс на брифинге в Харькове заявила, что газовые соглашения Украины с Россией, за которые была осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, до подписания прошли экспертизу Европейского сообщества.

По ее словам, до подписания газовых соглашений были проведены необходимые консультации.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

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Эксперт отмечает улучшение динамики промпроизводства в Украине

Майский показатель промышленного производства дает основания считать, что замедление промпроизводства, которое наблюдалось с начала года, подходит к концу.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель аналитического отдела группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен.

При этом он отметил, что для того, чтобы понять, является ли майское улучшение показателя промпроизводства тенденцией, нужно дождаться статданных за июнь.

В тоже время А.Вальчишен подчеркнул, что в целом динамику промпроизводства в Украине, как и ранее, диктует ситуация на основных рынках сбыта украинского экспорта.

«Ситуация все еще остается шаткой - видно, что в экономике происходит замедление, которое возможно уже граничит с рецессией, данные о промпроизводстве за 4 месяца 2012 г. это подчеркнули. Однако данные за 5 месяцев 2012 г. по промпроизводству говорят, что замедление приостанавливается. Ключевой вопрос в том, сможет ли глобальная экономика избежать повальной рецессии, или все же часть мира, которую не называют пока промышленно развитыми странами, будет расти, но гораздо медленнее, чем в 2011 году» - отмечает эксперт.

Также А.Вальчишен считает, что власти Китая могут придать дополнительный стимул для развития экономики, что поддержит цены на ресурсных рынках.

«В таком сценарии Украина может получить рост промпроизводства на 2%» - говорит эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в мае 2012 года по сравнению с маем 2011 года составил 1%.

В январе-мае 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,7%, в мае 2012 года против апреля – 1,9%.

Рост промпроизводства в мае 2011 года к маю 2010 года составил 8,6%, к апрелю — 0,9%, январь-май 2011 года к январю-маю 2010 года — 8,5%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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ВР 20 июня рассмотрит вопрос отмены неприкосновенности Президента, депутатов и судей - Литвин

Верховная Рада 20 июня рассмотрит вопрос о направлении на заключение в Конституционный Суд изменений к Конституции Украины в части отмены неприкосновенности Президента, народных депутатов и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Литвин сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитета парламента.

В частности, отметил спикер, согласно решению парламента, законопроект № 10530 «О внесении изменения к Конституции Украины (относительно неприкосновенности)» должен рассматриваться 20 июня Верховной Радой Украины.

В то же время, по словам председателя ВР, пока еще официально от профильного комитета не поступили документы относительно рассмотрения этого законопроекта комитетом.

Вместе с тем В.Литвин добавил, что даже если таких документов не будет, законопроект все равно будет рассматриваться, поскольку есть соответствующее решение ВР.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Мищенко сказал, что заседание комитета по данному вопросу состоялось 11 июня, и на нем было принято решение относительно соответствующего законопроекта. Он выразил удивление по поводу того, почему документы не поступили к председателю ВР, поскольку он еще на прошлой неделе все оформил и передал, в соответствии с регламентом ВР.

Со своей стороны лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко отметил, что законопроект об отмене неприкосновенности Президента, народных депутатов и судей внесен представителями оппозиции.

Обращаясь к коллегам, Н.Мартыненко предложил, чтобы в среду «все дружно проголосовали и показали действительно позицию по этому вопросу», напомнив, что «еще совсем недавно большинство очень активно выступало по этой тематике».

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада отложила до 20 июня решение вопроса относительно рассмотрения изменений к Конституции в части отмены неприкосновенности Президента, народных депутатов и судей.

В частности, было решено не голосовать тогда за включение в повестку дня сессии данного документа, автором которого является заместитель председателя ВР Николай Томенко, а отправить его в профильный комитет с тем, чтобы до 20 июня было подготовлено заключение по этому законопроекту.

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Сотрудничество Украины и Таможенного союза в формате «3+1» нереально – министр ЕЭК

Москва. Сотрудничество Украины и Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана в формате «3+1» нереально.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщила министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Ты можешь принять все обязательства, которые есть в этом объединении, либо не принимать никаких обязательств и не получать никаких прав. Какой-то средней возможности быть не может. Формат "3+1" нереален», - сказала Т.Валовая.

При этом она подчеркнула, что отношения с Украиной всегда будут носить «особый характер».

Она напомнила, что первая заграничная поездка председателя ЕЭК Виктора Христенко была осуществлена в Украину, где с украинскими чиновниками обсуждался вопрос сотрудничества.

При этом Т.Валовая отметила, что именно с Украиной был начат процесс формирования ЕЭП.

«У нас нет базового документа о формировании ЕЭП, у нас есть 17 отраслевых соглашений по одной простой причине, что таким базовым соглашением был договор от 2003 года, подписанный Россией, Беларусью, Казахстаном и Украиной. Именно на базе этого договора мы строили работу по отраслям», - сказала она.

По ее словам, во время переговоров с Украиной в 2003-2005 годах результатом стало понимание того, что ЕЭП – это целостная структура, в которой не может быть промежуточной стадии членства.

При этом Т.Валовая отметила, что стороны имеют новый договор о Зоне свободной торговли в рамках СНГ и этот документ создает более привилегированные отношения между Украиной и ТС.

Она напомнила, что РФ в отличии от Украины этот документ не ратифицировала.

Как сообщал УНИАН, 28 июня 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля 2011 года делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате «3+1». Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля 2011 года премьер-министр России Владимир Путин сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме «3+1». Вместе с этим, 15 июля В.Путин заявил, что пока неизвестно, войдет ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

24 августа 2011 года Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не готова предложить Украине особых условий членства в Таможенном союзе - либо пускай вступает на общих основаниях, либо к ней может быть применен другой режим.

В конце марта 2012 года первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский заявил, что Украина снова предложила странам Таможенного союза сотрудничество в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

Справка УНИАН, Евразийская экономическая комиссия – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства.

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