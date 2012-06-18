Анонс на 19 июня

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «ОАО «Яготинский маслозавод»: качество продукции доказано!». ОАО «Яготинский маслозавод» стал первым производителем в истории украинского правосудия, выигравшим судебный процесс, опровергнув результаты лабораторного исследования сыра кисломолочного 9%. Во время пресс-конференции представители холдинга «Молочный Альянс» поделятся опытом о том, каким образом в Украине производитель может защитить свою репутацию, обнародуют заключение судебной экспертизы и судебное решение, расскажут о качестве молочных продуктов в Украине, основных проблемах отрасли, связанных с обеспечением надлежащего качества, а также о состоянии и темпах строительства и оснащения нового завода детского питания на базе Яготинского маслозавода. В пресс-конференции примут участие представители АО «Молочный Альянс», ОАО «Яготинский маслозавод», эксперты и специалисты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В Национальном банке Украины состоится определение победителей конкурса "Лучшая монета года" (2011р.) в номинациях: "Лучшая монета года", "Уникальное идейное решение", "Лучшее художественное решение".

* Пресс-конференция на тему: "Отмена скандальных приказов ФГИ об оценке недвижимости: профанация или попытка договориться?". Организатор - портал 3Doma.ua. Участники: Светлана Бовсуновская, вице-президент ВОО "Лига экспертов Украина", юрист, Андрей Гусельников, председатель комитета статистики и аналитики ВОО "Лига экспертов Украина", Игорь Сидоров, вице-президент ВОО "Украинская нотариальная палата", частный нотариус, Александр Бондаренко , президент ВОО "Риэлторская палата Украины"; Людмила Туровская, член правления ВОО "Украинского общества оценщиков", эксперт-оценщик; Генрих Людкевич, президент ВОО «Ассоциация профессиональных управляющих недвижимостью".

* Пресс-конференция на тему: «Украинцы в общежитиях: грозит ли им принудительное выселение?". Участники: Игорь Лысов, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Анатолий Будник, президент Ассоциации жителей общежитий Украины, Татьяна Монтян, адвокат.

* Пресс-конференция на тему: "Украинское село: как остановить разруху?". Органзиатор - ГолосUA. Участники: эксперт Института Горшенина Владимир Застава, фермер Василий Коробейко, первый секретарь ЦК ЛКСМУ Александр Присяжнюк, представитель МинАПК.

* Состоится онлайн-дискуссия на тему: "Оправдаются ли инвестиции в имиджевую кампанию Украины в контексте подготовки к Евро?". Приглашены: Василий Мирошниченко, управляющий партнер CFC Consulting (компания-разработчик бренда "Спритко и Гарнюня"), Олег Волошин, директор департамента информационной политики МИД Украины, Олег Фингер, активист организации "Немецкая молодежь Украины", автор промо-ролика о Киеве стоимостью $ 30; Джеймс Рич, специальный корреспондент "The Guardian" (Лондон, Великобритания). Денис Богуш, эксперт по стратегическим коммуникациям. Организаторы: ГК "Евро-патруль", народный контроль "Слово и Дело", ОО "Українська Справа".

* Пресс-конференция на тему: "Медийные факторы, влияющие на формирование репутации банков среди экспертных и одновременно стейкхолдерских групп". Организатор - ООО "NOKs fishes". Участники: директор компании "NOKs fishes" Олег Кононенко и главный редактор журнала "Власть денег".

* В рамках Европейской недели состоится практический семинар по изготовлению бытовых солнечных коллекторов для нагрева воды в частных домах. На семинаре можно будет не только узнать, из чего состоят гелио-коллекторы, но и получить информацию, где такие материалы можно купить в Украине. Проект «Включи солнце, живи комфортно!» одновременно реализуется в Украине и Грузии при финансовой поддержке ЕС. В Украине его внедряют общественные организации Национальный экологический центр Украины, Экоклуб Ривне и «Возрождение» (Татарбунары) в партнерстве с международной сетью "Женщины Европы за общее будущее" (WECF).

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