Курс НБУ на 19.06.12

Официальный курс НБУ на 19.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 18 июня – 799.2500) 100 EUR – 1008.4937 (на 18 июня – 1006.7353) 10 RUR – 2.4874 (на 18 июня – 2.4672)

Официальный курс НБУ на 19.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 18 июня – 799.2500) 100 EUR – 1008.4937 (на 18 июня – 1006.7353) 10 RUR – 2.4874 (на 18 июня – 2.4672) Учетные курсы банковских металлов на 19.06.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 129758.24 (на 18 июня – 129658.33) 961 XAG 10 Серебро – 2272.27 (на 18 июня – 2290.65) 962 XPT 10 Платина – 118768.55 (на 18 июня – 119248.10) 964 XPD 10 Палладий – 50033.05 (на 18 июня – 50832.30)

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